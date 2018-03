secunet: Auftragslage und Ausblick enttäuschen!

Liebe Leser,

die secunet security AG hat in dieser Woche die testierten Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Der Umsatz sowie das EBIT wurden bereits mit den vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Hier wurden die eigenen Prognosen deutlich übertroffen, die der Analysten nur beim Umsatz verfehlt. Mit den testierten Ergebnissen wurde auch erstmals der Konzernüberschuss veröffentlicht. Dieser lag in 2017 bei 15,9 Mio. Euro, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.