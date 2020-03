secIT 2020 by Heise / Bruce Schneier hält die Abschluss-Keynote (FOTO)

Hannover (ots) - Heise Medien hat mit der secIT in den letzten beiden Jahren einneues Veranstaltungs-Highlight in der IT-Security-Branche etabliert. Am 25. Märzeröffnet der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Stefan Muhle dieVeranstaltung. Der krönende Abschluss für die Security-Konferenz steht schonjetzt fest: Kryptopapst Bruce Schneier hält am 26. März die Abschluss-Keynote.Am 25. und 26. März treffen sich IT-Security-Interessierte in Hannover zumInformationsaustausch auf der secIT 2020. Dabei stehen aktuelle Inhalte undkonkrete Ansätze für den Security-Alltag im Vordergrund. Für echten Mehrwerthaben die Redaktionen von c't, iX und heise Security einen großen Teil desVortrags- und Workshopsprogramms zusammengestellt. Die Besucher erwartenspannende Vorträge wie "Cyberangriffe gegen Unternehmen: Erste Ergebnisse einerrepräsentativen Unternehmensbefragung in Deutschland" von Prof. Dr. Gina RosaWollinger und "Durchbruch beim Quantencomputing - wie sieht die Verschlüsselungder Zukunft aus?" mit Dr. Reinhard Wobst und Klaus Schmeh.In seiner Keynote am zweiten Messetag erklärt der international anerkannteExperte Bruce Schneier, wie Unternehmen sich nach einem IT-Sicherheitsvorfall ameffektivsten verhalten sollten, um den Schaden so gut es geht zu begrenzen. Dennoft ist es nur eine Frage der Zeit, bis es knallt. Der Vortrag beleuchtet diepsychologischen und wirtschaftlichen Aspekte der Vorfallsreaktion (IncidentResponse). Dabei müssen Response-Techniken den Menschen an den passenden Stellenergänzen und unterstützen und ihn nicht ersetzen. Schneier steht auch imAnschluss an die secIT am 27. März im Special Event "secIT Expert Lounge:Cyberwar und Schutzkonzepte - Bruce Schneier über die IT-Sicherheit der Zukunft"für Fragen zur Verfügung.Die secIT by Heise findet vom 25. bis 26. März 2020 in der Eilenriedehalle desHCC in Hannover statt. Karten gibt es im Ticketshop und an der Tageskasse ab 65Euro. Am Ende des ersten Tages findet die secIT-Party statt, zu der alle miteiner Tageskarte freien Eintritt haben.Für die Redaktionen: Gerne vermitteln wir Ihnen im Rahmen der secIT Interviewsmit unseren Redakteuren und den Experten zu Themen wie Cyberangriffe aufUnternehmen, Trojaner wie Emotet oder grundlegende IT-Sicherheit für Jedermann.Und natürlich sind Sie herzlich zum entspannten Get-Together auf der secIT-Partyam Ende des ersten Tages eingeladen. Für Akkreditierungen schreiben Sie bitte anpresse-hm@heise.de.Pressekontakt:Isabel GrünewaldHeise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 511 5352-344isabel.gruenewald@heise.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9679/4538185OTS: Heise MedienOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell