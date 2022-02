sdm: Profitabler Wachstumskurs

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um über 25 Prozent auf fast 13 Mio. Euro gesteigert und die wichtigen Ergebniskennzahlen sogar überproportional verbessert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung