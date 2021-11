Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 22 Prozent auf 9,22 Mio. Euro gesteigert und auf Basis dessen das Erlös- und EBIT-Ziel für 2021 angehoben. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung