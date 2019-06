scoopcamp 2019: Jeremy Caplan (City University of New York) kommt nach Hamburg (FOTO)

Berlin (ots) -Jeremy Caplan, seines Zeichens Director of Education am Tow-KnightCenter for Entrepreneurial Journalism an der City University of NewYork, ist als dritter Keynote-Sprecher des scoopcamp 2019 bestätigt.Der US-Amerikaner ergänzt das diesjährige Line-up der Konferenz fürMedieninnovation, dem bereits scoop Award-Trägerin Shazna Nessa undPulitzer-Preisträger Alan Rusbridger angehören.Beim scoopcamp 2019 wird Jeremy Caplan im Rahmen seiner Keynotemit dem Titel "New Tools and Trends for Visual Storytelling"Visual-Tools vorstellen und nützliche Apps, Websites und Ressourcenpräsentieren. Egal, ob digitaler Anfänger oder Profi - der Vortragsoll es den Teilnehmern ermöglichen, ihr Toolkit zu aktualisieren undum neue digitale Helfer zu erweitern. In diesem Zusammenhangunterstreicht Caplan die Bedeutung visueller Elemente: "DieSmartphones in unseren Taschen sind die leistungsfähigstenKommunikationsgeräte der Menschheit. Die Visuals, die wir mit - undfür - diese Geräte erstellen, können einen großen Einfluss haben.Daher sollten wir jede Gelegenheit nutzen, um zu lernen, wie wir dasBeste aus unserem visuellen Potenzial herausholen können. Manchmalkönnen kleine Werkzeuge einen großen Unterschied machen, denn schonein einzelnes Bild kann Nutzer zum Handeln anregen."Für alle, die im Anschluss an seine Keynote noch tiefer in dieMaterie einsteigen möchten, bietet Caplan am scoopcamp-Nachmittagzusätzlich einen interaktiven Workshop an. Im Rahmen des Workshopsermöglicht Caplan interessierten Teilnehmern, die zuvor vorgestelltenVisual-Tools getreu dem Motto "Hands On with New Tools for VisualStorytelling" in der Praxis anzuwenden und auszuprobieren.Als Director of Education am Tow-Knight Center for EntrepreneurialJournalism an der City University of New York hat Jeremy Caplan inden letzten acht Jahren mit über 120 Entrepreneuren aus 35 Ländernzusammengearbeitet und unterschiedlichste Medien Start-ups bei derUmsetzung ihrer innovativen Ideen begleitet. Der Wahl-New Yorkerverfügt daher über einen entsprechend großen Erfahrungsschatz, den erim Zuge des elften scoopcamp am 25. September 2019 mit denKonferenz-Teilnehmern im Theater Kehrwieder teilen wird. Vor seinerTätigkeit an der City University of New York schrieb Caplan zehnJahre lang als Reporter für das Time Magazine über Wirtschaftsthemen,kulturelle Trends und die Auswirkungen neuer Technologien auf unserLeben. Weitere Erfahrungen sammelte Caplan bei The Paris Review,Yahoo! Internet Life und Newsweek sowie als Ford Fellow im BereichEntrepreneurial Journalism am Poynter Institute.Neben Caplan werden auch Shazna Nessa (The Wall Street Journal)und Alan Rusbridger (Lady Margaret Hall, University of Oxford) eineKeynote beim scoopcamp halten. Caplans Kollegin Anita Zielina (CityUniversity of New York) wird neben einer Laudatio auf scoopAward-Trägerin Shazna Nessa auch das Abschlusspanel verstärken.Informationen über weitere Speaker und Panelisten folgen in Kürze.Tickets für das scoopcamp 2019 sind unterhttps://www.scoopcamp.de/tickets/ erhältlich.Eindrücke zum scoopcamp gibt's im neuen Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=EqtDtkArTVoscoopcamp 201925. September 2019Theater Kehrwieder, Kehrwieder 6, Hamburgwww.scoopcamp.deFür Informationen zu Partnerschafts- und Sponsoring-Modellenkontaktieren Sie bitte Kristin Splieth (Kontaktdaten unten stehend).Um Medieninnovation vielseitig zu thematisieren, veranstaltet dasscoopcamp erstmals gemeinsam mit der International News MediaAssociation (INMA - https://www.inma.org/) die Media Innovation Week(https://www.inma.org/modules/event/2019MediaInnovationWeek/) vom 23.bis zum 27. September. Neben dem scoopcamp und der etablierten INMAEuropean News Media Conference werden auch eine Studientour undmehrere Seminare zum Thema Medieninnovation Teil der Themen-Wochesein. Weitere Informationen zu den Inhalten der Kooperation folgen inKürze.Über nextMedia.Hamburg:nextMedia.Hamburg ist die Standortinitiative für die HamburgerMedien- und Digitalszene. Die Initiative unterstützt eineinnovationsorientierte Zusammenarbeit zwischen Medien- undDigitalunternehmen, Hochschulen, ihren Studierenden sowie engagiertenTreibern aus Hamburg. Ziel von nextMedia.Hamburg ist es, HamburgsSpitzenposition als Medienstandort zu sichern und auszubauen. DieInitiative versteht sich als Knotenpunkt in einem starken Netzwerkund wird gemeinsam getragen vom Senat der Freien und HansestadtHamburg und der Hamburg Kreativ Gesellschaft. Abonnieren Sie jetztden Newsletter und erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen ausder Medien- und Digitalbranche sowie zu unseren Programmen undEvents. Weitere Informationen unter www.nextMedia-Hamburg.deFolgen Sie uns auf Twitter (@nextMediaHH), bei Facebook(@nextmediahamburg), bei LinkedIn (@nextmedia.hamburg), auf Instagram(@nextmedia.hh) und XING (@nextmedia.hamburg).Über die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Pressekontakt:Faktor 3 AGKristin SpliethTelefon: +49 - 40 - 6794466144E-Mail: k.splieth@faktor3.dedpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 - 30 - 285232843E-Mail: pressestelle@dpa.comnextMedia.HamburgNyasha BusseTelefon: +49 - 40 - 8797986121E-Mail: nyasha.busse@nextmedia-hamburg.deOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell