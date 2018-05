Hamburg (ots) -Zum zehnjährigen Jubiläum der Innovationskonferenz für Medienzeigen nextMedia.Hamburg und die Deutsche Presse-Agentur (dpa)aktuelle Trends, die den Journalismus bewegen. Mit Nonny de la Peña(Emblematic Group), weithin bekannt als "die Patin der VirtualReality", und Marius Thorkildsen (Schibsted), Experte für Conversion,ergänzen zwei internationale Schwergewichte der Szene dashochkarätige Programm um den diesjährigen scoop Award-Träger JochenWegner (ZEIT Online).Das scoopcamp steht für Medieninnovationen und Trends, die denJournalismus beeinflussen, weiterentwickeln und vorantreiben. Seitnunmehr zehn Jahren versammeln sich auf Einladung vonnextMedia.Hamburg und der Deutschen Presse-Agentur (dpa)Journalisten, Innovatoren und Digital-Experten in Hamburg, um überaktuelle Trends der Szene zu diskutieren. Zum Jubiläum erwartet dieGäste in diesem Jahr ein besonders hochkarätiges Speaker-Lineup:Neben Jochen Wegner (ZEIT Online), der in diesem Jahr mit dembegehrten scoop Award ausgezeichnet wird, werden unter andereminternationale Keynotes von Nonny de la Peña (Emblematic Group) undMarius Thorkildsen (Schibsted) das Programm bereichern.Als "Virtual Reality-Patin" erlangte Nonny de la Peñainternationale Bekanntheit. Die US-Amerikanerin gehört zu deneinflussreichsten Pionieren auf dem Gebiet AR/VR und gilt alsErfinderin einer neuen Generation des Journalismus, die denKonsumenten inmitten der Story platziert und ihn News aktiv erlebenlässt. "Immersive Journalism" nennt de la Peña diese neue Generationder Medienwelt, ein Journalismus zum Eintauchen, der wahreGeschichten erlebbar macht. "Was Augmented und Virtual Reality fürjournalistische Zwecke so bedeutend und wirkungsvoll macht, ist dieräumliche und verkörperte Erfahrung, die es vermittelt", sagt Nonnyde la Peña. "Wenn man die Bombenexplosion in Aleppo wirklich spürt,ist man zutiefst erschüttert. Eine fundierte Nutzerforschung hatherausgefunden, dass Menschen, die in unserer Reportage "GreenlandMelting" das Gletscherschmelzen im Zeitraffer erlebt haben, danachein sehr viel stärkeres und nachhaltigeres Verständnis von derSchwere und Dringlichkeit der Situation hatten."Bei der Innovationskonferenz für Medien wird de la Peña in ihrerKeynote zum Thema "Power of Human Storytelling in Virtual andAugmented Reality" über die Bedeutung von Augmented und VirtualReality für die Journalismus-Szene sprechen. Die Journalistin, dieunter anderem für die U.S. Magazine Newsweek und Science Times tätigwar und das neue Gebiet des Immersive Journalism alsWissenschaftlerin an der USC Annenberg School of Journalismerforschte, gründete in 2007 ihr Unternehmen Emblematic undavancierte zu einer der weltweit bedeutendsten Produzentinnen vonAugmented, Virtual und Mixed Reality. Seither produzieren de la Peñaund ihr Team preisgekrönte VR-Reportagen, um Nachrichten erlebbar unddamit auch emotionaler zu gestalten.Ein weiteres Highlight des scoopcamp 2018 ist die Keynote vonMarius Thorkildsen, Digital Engagement Manager bei Schibsted. Der ausNorwegen heraus weltweit agierende Medienkonzern beeinflusst dieSzene durch das Erschließen neuer und Interagieren bestehenderLesergruppen über passgenaue Story-Formate sowie durch eine neuartigeLeser-Umsatzstrategie. So zeigt Schibsted, dass Content-Marketing undJournalismus durchaus voneinander profitieren können. "Die Frage, wieim Netz aus Usern zahlende Kunden werden, entscheidet über dieZukunft der Medien", erläutert Meinolf Ellers, Chief Digital Officerder Deutschen Presse-Agentur (dpa) und Mitinitiator des scoopcamp."Schibsted beweist, dass es möglich ist, Menschen mit einem klarenZielgruppen-Fokus, maßgeschneiderten Inhalten und erstklassigerTechnologie in großer Zahl zu digitalen Abonnenten zu machen."Marius Thorkildsen ist spezialisiert auf strategisches Marketingund digitale Kommunikation. In seiner Keynote zum Thema "ConvertingCasual Readers into Engaged Subscribers" spricht er über dieBedeutung von Conversion und damit auch über die Transformation desJournalismus. "Medienunternehmen müssen endlich umdenken und sichauch im digitalen Bereich mit User-generierten Umsatzmodellenbeschäftigen", so Thorkildsen.Mit Jochen Wegner (ZEIT Online) als scoop Award-Träger und Nonnyde la Peña und Marius Thorkildsen als internationale Impulsgeber wirddas Jubiläums-scoopcamp mit einem außergewöhnlich starkenSpeaker-Lineup gefeiert.Spannende Einblicke in das Beste aus zehn Jahren scoopcamp gibt esim aktuellen Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=r7R-Ld6ROr0Vergünstigte Early Bird-Tickets(https://www.scoopcamp.de/tickets/) gibt es nur noch biseinschließlich 31. Mai 2018.Über das scoopcampDas scoopcamp ist die Innovationskonferenz für Onlinemedien. 