scoopcamp 2018: Internationale Top-Speaker der Medienbranche zu Gast in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Programm der Innovationskonferenz für Medien ist vollständig- Keynote-Speaker u.a. von Schibsted und Emblematic Group- scoop Award Gewinner 2018: Jochen Wegner (ZEIT Online)- Exklusive Vorstellung des Media Worker Reports 2.0 vonnextMedia.Hamburg, XING und Deloitte- Workshops zu VR, Articlescore & DataScience, Design Thinking,Ambient News und neuen Technologien im redaktionellen Alltag- Abschlusspanel mit u.a. Sven Gösmann (dpa) und Joachim Dreykluft(shz)- Das zehnte scoopcamp findet am 27. September in Hamburg statt- Tickets gibt es unter https://www.scoopcamp.de/tickets/Kaum eine Branche ist so vielfältig und wandelbar wie dieMedienszene. Wo noch vor wenigen Jahren die Tageszeitung und dietägliche Nachrichtensendung in Radio und TV die wichtigstenInformationen lieferten, gibt es Neuigkeiten heute überall, jederzeitund vor allem in jeder Form. Ob als Tweet oder Web-Video, als Podcastoder aufwendig produzierte VR-Reportage: Die Medienbranche bedientsich oft und gern neuesten technologischen Trends und wird so nichtselten gleich selbst zum Trendsetter. Das scoopcamp(https://www.scoopcamp.de/) begleitet die Evolution der Mediennunmehr seit zehn Jahren. Am 27. September 2018 feiert dieInnovationskonferenz für Medien zehnten Geburtstag und baut aufbewegten Jahren voller Trends, Pioniere und Highlights auf."Die vergangenen Jahre haben gezeigt, welch Vielfalt und welcheInnovationskraft die Medienszene bietet", so Dr. Carsten Brosda,Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg."Die immer wieder neuen technischen und inhaltlichen Möglichkeitenverändern das Rezeptionsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer unddamit auch die Geschäftsmodelle der modernen Medien. So einehochdynamische Branche muss sich stetig anpassen - das scoopcampbeweist nun schon seit einem Jahrzehnt, dass dies in Hamburg bislangüberaus erfolgreich geschieht", fügt Brosda hinzu. "Es ist vongrößter Bedeutung, Diskussionen anzustoßen und sich kritisch mit denHerausforderungen und Trends auseinanderzusetzen, die Medien undJournalismus beeinflussen", ergänzt Meinolf Ellers, Chief DigitalOfficer der Deutschen Presse-Agentur dpa und Mitinitiator desscoopcamp. "Die vier Keynotes des scoopcamp stehen stellvertretendfür die großen Entwicklungen, die die Branche in diesem Jahr bewegen.Wir wollen darüber gemeinsam mit Medienmachern und Digitalexpertendiskutieren und neue Impulse setzen".Den Anfang macht Jochen Wegner (ZEIT Online), der mit seinerKeynote zum Thema "Was sollen wir tun? Journalismus für das 21.Jahrhundert" einen Blick auf den Journalismus der Zukunft wagt.Wegner wird in diesem Jahr zusätzlich mit dem scoop Award 2018ausgezeichnet. Marius Thorkildsen von Schibsted Norway erörtert, wieman Leser in zahlende Kunden verwandelt. Mit seinem neuartigenKonzept der Conversion hat der norwegische Medienkonzern eineVorreiterrolle eingenommen, die auch in Deutschland vermehrt Anhängerund Nachahmer findet. Eine weitere Keynote hält "VR-Patin" Nonny dela Peña, Gründerin der Emblematic Group aus den USA, zur Macht vonStorytelling in VR und AR. Die U.S.-Amerikanerin Sally Lehrman,Gründerin des weltweit bekannten The Trust Project, spricht in ihrerKeynote von der Vertrauenskrise des Journalismus und wie ihr Projektdiese überwinden kann.Darüber hinaus warten zahlreiche interaktive Workshops undDiskussionsrunden auf die Gäste. So sprechen Sönke Schierer undMiriam Richter (HHLab der shz) zum Thema "Von Ambient News undHeimatgefühlen - darum ist das HHLab kein StartUp, sondern einStartDown". Holger Wiebe und Thomas Strothjohann (beide ZEIT Online)berichten über "Design Thinking: My Country Talks". Yannik Dillingervon der Schwäbischen Zeitung stellt gemeinsam mit Manuel Conrad vonMerkurist das brandaktuelle Thema "Was Verlage aus der Interaktionmit den Lesern lernen können - Articlescore und DataScience fürerfolgreiche Inhalte" vor. Auch das Thema VR wird interaktivbehandelt: Matthias Kuhr (nextReality.Hamburg) erörtert das Thema "ARund VR als neue Werkzeuge für eine bessere Kommunikationsbasis".Christian Heise und Kerstin Saathoff von der Google News Initiativestellen in ihrem Workshop "Neue Technologien & kreatives Denken imredaktionellen Alltag" vor. Durch den Tag führt die Journalistin EvaSchulz.Ein weiteres Programmhighlight ist die Präsentation des MediaWorker Report 2.0, der in Zusammenarbeit von nextMedia.Hamburg, XINGund Deloitte recherchiert und erstellt wurde. In den vergangenenMonaten wurden Media Worker aus ganz Deutschland zu ihren beruflichenUmständen und Präferenzen befragt und die Ergebnisse zu einerrepräsentativen Studie ausgearbeitet. Beim scoopcamp 2018 stellen dieMacher des Reports die Zahlen und Fakten live auf der Bühne vor. Dasletzte Wort gehört beim Abschlusspanel unter der Moderation vonDaniel Bröckerhoff (ZDF heute+) Medien-Experten wie Sven Gösmann(dpa) und Joachim Dreykluft (shz).Das vollständige Programm des scoopcamp 2018 können Sie hierhttps://www.scoopcamp.de/agenda/ einsehen.Das scoopcamp wird von nextMedia.Hamburg, der Standortinitiativeder Medien- und Digitalwirtschaft, und der Nachrichtenagentur dpaveranstaltet. Google News Initiative, die mh:n digital GmbH, XING,Jimdo und omnia360 unterstützen das scoopcamp alsKooperationspartner.Über das scoopcampDas scoopcamp ist die Innovationskonferenz für Medien. Seit 2009lädt Hamburg@work - und seit 2014 nextMedia.Hamburg - jährlichzusammen mit der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH mehr als 250Experten, Entscheider und Innovatoren der IT- und Medienbranche zurDiskussion über Trends und aktuelle Themen an der Schnittstellezwischen Redaktion, Programmierung und Produktentwicklung ein. ImFokus stehen Themen wie "Data Journalism", "Social Media" und "NewStorytelling" in digitalen Medien. www.scoopcamp.deÜber nextMedia.HamburgnextMedia.Hamburg ist die Hamburger Initiative für die Medien- undDigitalwirtschaft. Sie wird getragen von der der Behörde für Kulturund Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburg KreativGesellschaft, dem Verein Hamburg@work sowie engagierten Unternehmenund Persönlichkeiten. Ziel der Initiative ist es, die Spitzenpositionder Medienmetropole Hamburg zu sichern und die Rahmenbedingungen fürdie hiesigen Unternehmen zu verbessern. Die Initiative ist derAnsprechpartner zu allen Fragen der digitalen Wirtschaft fürUnternehmen, Institutionen und die Öffentlichkeit in Hamburg.Abonnieren Sie jetzt den Newsletter und erhalten Sie regelmäßigaktuelle Informationen aus der Medien- und Digitalbranche. WeitereInformationen unter www.nextmedia-hamburg.deÜber dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social Web: www.dpa.com/de/social-media