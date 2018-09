scoopcamp 2018: Digitale Trends, Leserzufriedenheit und Vertrauen

Hamburg (ots) -Bei der Innovationskonferenz für Medien wurde über aktuelleHerausforderungen und Chancen des Journalismus gesprochen und überdie Bedeutung von Leserzufriedenheit und Vertrauen in die Mediendiskutiert.Neue technologische Trends, wachsendes Misstrauen der Leser unddie voranschreitende Digitalisierung stellen die Medienszene vorimmer neue Herausforderungen. So wurde das Theater Kehrwieder in derSpeicherstadt gestern bereits zum zehnten Mal zum Hotspot fürJournalisten, Entscheider und Innovatoren der Medienbranche: Um die250 Medienmacher waren zum scoopcamp 2018 zusammengekommen, umgemeinsam in Vorträgen, Talkrunden und Workshops über die aktuellenHerausforderungen und die Innovationen der Medienlandschaft zudiskutieren. Keynote-Speaker waren die Vordenker Marius Thorkildsen(Digital Engagement Manager, Schibsted), Nonny de la Peña (CEO undFounder, Emblematic Group), Sally Lehrman (Director und Founder, TheTrust Project) und Jochen Wegner (Chefredakteur, ZEIT ONLINE), der imZuge der Konferenz für sein journalistisches Schaffen mit den scoopAward 2018 ausgezeichnet wurde.Der Fokus der diesjährigen Innovationskonferenz für Medien galtdem Leser und der Frage, welche Inhalte und Formate auch zukünftigzur Leserzufriedenheit beitragen. Scoop Award-Preisträger JochenWegner machte deutlich, dass das Verstehen der Nutzer eine derentscheidenden Herausforderungen der Medienarbeit bleibe, dieErhebung und Auswertung der dafür notwendigen Daten jedoch schwierigsei. Hierfür gab Wegner einen Blick hinter die Kulissen von ZEITONLINE, zeigte die unkonventionelle Arbeitsweise der BerlinerRedaktion auf und verriet, dass viele Erfolgsprodukte von ZEIT ONLINEdurch den Mut zum Experimentieren und Ausprobieren entstanden seien.Ebenso skizzierte er in seinem Vortrag die Zukunft des Journalismusund stellte die These auf, dass sich Medienhäuser als guter Gastgeberfür Dialoge beweisen und etablieren müssten, ähnlich wie beimErfolgsformat "Deutschland spricht".Die gleiche Ansicht teilte Dr. Carsten Brosda, Senator für Kulturund Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, der die Laudatio aufJochen Wegner hielt. In seiner Rede hob der ehemalige Journalist dieBedeutung des Journalismus für das gesellschaftliche Zusammenlebenhervor: "Als Gesprächs- oder Diskursanwälte sind JournalistenVermittler und Teilnehmer des Diskurses. Sie übernehmen so auchgesellschaftliche Verantwortung, ohne sich in der Sache mit einemAnliegen gemeinsam zu machen. Wir müssen uns dringend darum kümmern,wie wir auch zukünftig das gesellschaftliche Gespräch organisierenwollen." Dr. Carsten Brosda weiter: "Ein nachgerade idealtypischerVersuch dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist das Format"Deutschland spricht". Hier brachte der diesjährige PreisträgerJochen Wegner, zigtausende Menschen ganz unterschiedlicher Meinungmiteinander ins Gespräch - jenseits der Echokammern und derFilterblasen, über die wir uns so regelmäßig beklagen."Marius Thorkildsen (Schibsted) legte im Anschluss seinen Fokus aufdas Mediengeschäft und die Monetarisierungsmöglichkeiten desJournalismus. Der Norweger erklärte dem Fachpublikum in anschaulicherArt und Weise, wie aus Gelegenheitslesern engagierte Abonnentenwerden und wie sich Inhalte monetarisieren lassen. Thorkildsenerklärte zudem die Gründe für die niedrige Zahlungsbereitschaft derLeser: So lägen die Ursachen hierfür in der Vielzahl von freiemContent im Netz, der überschaubaren Qualität der sichtbaren Inhalteund in der oftmals schlechten User Experience. Die Problemlösungstarte dabei im Newsroom: Publisher müssten sich fragen, welcheInhalte sich ihre Leser wünschen und wie sie diese am bestenmonetarisieren können. Wer wirtschaftlich erfolgreich kommunizierenmöchte, müsse an die Qualität seines Contents glauben.Wer News-Konsumenten wirklich erreichen möchte, muss sie emotionalerreichen. Diesen Standpunkt vertrat die US-amerikanische "VR-Patin"Nonny de la Peña in ihrer Keynote und führte beeindruckende Projekteaus der Welt der Virtual und Augmented Reality vor. Mit hochbrisantenund emotionalen Inhalten veranschaulichte sie die erzählerische Machtdieser neuen Technologien und machte Polizeigewalt, Terroranschlägeund das Leben in Gefängniszellen für die Zuschauer erlebbar. DiePionierin und Vertreterin des sogenannten Immersiven Journalismuszeigte, dass VR mehr als nur Entertainment kann. Viel mehr könne VRdie Realität realistischer machen und sogar die Empathie von Menschenfördern.Über die Vertrauenskrise des Journalismus sprach die internationalrenommierte Journalistin Sally Lehrman. Sie stellte das von ihrgegründete "The Trust Project" vor, einen internationalenZusammenschluss von weltweit mehr als 75 Nachrichtenorganisationen,der sich für glaubwürdigen Qualitätsjournalismus im Interneteinsetzt. Lehrman führte an, dass Transparenz für glaubwürdigeNachrichten essentiell sei und den Schlüssel zu mehr Vertrauen derLeser darstelle. Die Beziehung zwischen Lesern und Journalisten könnevor allem durch mehr Gesprächsbereitschaft und Nahbarkeit derRedakteure verbessert werden.In der Abschluss-Diskussion mit Roland Freund (StellvertretenderChefredakteur, Deutsche Presse-Agentur dpa), Stefan Niggemeier(Medienjournalist), Pia Frey (Co-Founder & Head of Publishers,Opinary Deutschland), Joachim Dreykluft (Chefredakteur Online, shz.deund Leiter des HHLab von NOZ Medien und mh:n Medien), ThomasSchmidt-Broer (Principal Content & Publisher Partnerships, XING News)und Daniel Bröckerhoff (Moderator, ZDF heute plus) wurden schließlichdie wichtigsten Fragen des Tages diskutiert: Denken die Medien zukompliziert? Sind sie sich zu ähnlich? Und vor allem: Haben dieMedien die richtigen Formate? "Wir merken, dass die klassischejournalistische Qualität nicht dazu beitragen wird, die Bereitschaftfür neue Geschäftsmodelle zu akzeptieren", sagte Joachim Dreykluftund stieß damit eine ehrliche Diskussion über journalistischeProdukte der Zukunft an. Daniel Bröckerhoff ergänzte: "Wir brauchenmehr Formate und Inhalte, über die Redakteure der alten Schule sagenwürden: 'Das nehme ich nicht ab!'" Roland Freund vertrat die Meinung,dass es künftig noch mehr darauf ankommen müsse, Inhalte zu schaffen,mit denen die Leser auch etwas anfangen können.Spannende Einblicke vom scoopcamp 2018 gibt es in unserem BuzzRank (https://monitor.buzzrank.de/infographic/scoopcamp18). DenLivestream der Veranstaltung gibt es auf YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=xQg99V2Sgow). Fotos von derVeranstaltung finden sich hier zum Download: http://ots.de/WhhxgTWir freuen uns auf das scoopcamp im nächsten Jahr: Am 26.September 2019 in Hamburg. Über das scoopcamp
Das scoopcamp ist die Innovationskonferenz für Medien. Seit 2009
lädt Hamburg@work - und seit 2014 nextMedia.Hamburg - jährlich
zusammen mit der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH mehr als 250
Experten, Entscheider und Innovatoren der IT- und Medienbranche zur
Diskussion über Trends und aktuelle Themen an der Schnittstelle
zwischen Redaktion, Programmierung und Produktentwicklung ein. Im
Fokus stehen Themen wie "Data Journalism", "Social Media" und "New
Storytelling" in digitalen Medien. Über dpa
Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört
zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa
beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen
Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,
Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur
berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und
Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten
im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche
Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut
festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,
Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter
der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.
Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am
Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist
David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg). 