Ein schwieriges Gefühl gut begleitet / BamBu hilft, Trauerprozesse durch Achtsamkeitspraxis zu erleichtern (FOTO)

Der Verlust eines geliebten Menschen ist ein schmerzhafter Prozess - geschieht dies der Corona-bedingten Quarantäne, ist dies zusätzlich sehr belastend. Meditation und Achtsamkeitsübungen können dabei helfen, die Gefühle und Zustände, die im Tauerprozess auftauchen, besser aushalten zu können und die verschiedenen emotionalen Phasen erträglicher zu gestalten. Gleichzeitig ist der Trauerprozess auch mit der Herausforderung verbunden, letztendlich daran zu wachsen. Mit einem eigens zur Trauerverarbeitung konzipierten Programm bietet die Meditations-und Achtasamkeits-App BamBu (http://www.bambu.de/) Hilfestellungen.In mehreren internationalen Studien wurde die offizielle Trauerzeit nach dem Verlust eines geliebten Menschen auf zwölf Monate festgelegt. Doch diese sehr individuelle Lebensphase folgt keinem standardisierten Zeitfenster, denn Trauer ist einzigartig und jeder erlebt sie in seinem Rhythmus, auf seine Weise. Daneben geht es auch um die Bewältigung von Trauer, die andere Ursachen hat.Übungsreihe von Psychotherapeutin, Sterbegebleiterin und AchtsamkeitslehrerinBamBu (http://www.bambu.de/) hat ein in Zusamenarbeit mit Marine Spiesser (https://www.bambu.de/de/autor/martine-spiesser) , Psypchtherapeutin, Achtsameitslehrerin und Sterbebegleiterin ein Programm mit zehn Übungen konzipiert, das sich darauf konzentriert, Trauer zu begegnen und sie besser aushalten zu können. Das Programm richtet sich an all jene, die sich mit dem Trauerprozess vertraut machen möchten, aktuell betroffen sind oder mit der Verarbeitung von seelischem Schmerz und Trauer durch andere Ursachen beschäftigt sind.Was ist Trauer?Antonio Gallego, Achtsamkeitsexperte bei BamBu (http://www.bambul.de/), erklärt wie Trauer aussehen kann und wie man ihr begegenen kann: "Trauer ist ein Prozess des Verlustes, während dem wir verschiedene emotionale Zustände durchlaufen. Di es kann auf Tod, einen emotionalen Zusammenbruch, die Arbeit, einen Abschied ode r vieles andere zurückzuführen sein.Im Todesfall eines geliebten Menschen kann es sehr hilfreich sein, wenn wir die Möglichkeit haben, uns darauf vorzubereiten, da der Tod absehbar ist und wir dann die Möglichkeit haben, uns zu verabschieden. Wenn uns dieser Umgang durch einen plötzlichen Tod oder Umstände, wie wir sie zu Zeiten der Quarantäne und Covid-19 erlebt haben, nicht offen steht, kann dies zu Überwältigung führen", so der Experte.Hierbei kommen verschiedene Faktoren zusammen, wie z.B. die Unmöglichkeit dem sterbenden Menschen begleitend zur Seite zu stehen. Dies kann Frustration, Ärger, Ohnmachtsgefühle, Hilflosigkeit und Schuldgefühlen auslösten.Annahme und NeuanfangDer Weg durch den Trauerprozess führt mit der Zeit dazu, dass Betroffene die neue Realität annehmen können so dass die Wunde heilen und ein emotionales Gleichgewicht wieder gewonnen werden kann. "Wenn Trauer gut begleitet wird, kann sie ein Moment der Pause sein, der Verbindung mit sich selbst und der Person die geht. Man wird sich der Unbeständigkeit des Lebens bewusst; all diese Schritte sind Teile des Prozesses: ein Beginn, eine Entwicklung und ein Neuanfang", so Antonio Gallego.Der Schmerz nach dem Verlust eines geliebten Menschen ist unvermeidlich. Dabei ist jeder Trauerprozess einzigartig. Gefühle kommen und gehen. So auch die Trauer. Sie kann überfallartig und heftig auftreten, sich schleichend und lähmend ankündigen und viele unterschiedliche Gesicher haben.Phasen der Trauer- Ablehnung - In dieser Phase lehnen Betroffene die Realität wegen ihrer Härte ab.- Gehen - Dies ist eine Phase der Rebellion, in der Betroffene dazu neigen können, nach Schuldigen zu suchen.- Verhandlung - In dieser Zeit wird oft versucht, mit anderen Betroffenen zu verhandeln und mit neuem Verhalten in der Situation umzugehen.- Depression - Rückzugsphase, die geprägt ist von Traurigkeit, Ablehnung und Schuld.- Akzeptanz - Schließlich wird der Tod akzeptiert und ein Neuanfang kann gelingen.Trauerverarbeitung mit Hilfe von AchtsamkeitAchtsamkeit und innere Einkehr bieten, die Möglichkeit, sich selbst und die Situation ohne Wertung zu beobachten und so ein neues Bewusstsein zu erlangen. Sie hilft dabei, körperliche Empfindungen wahr zu nehmen, was dabei hilft, auch die Gefühle bewusster wahr zu nehmen.Die Achtsamkeit lehrt uns, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken, regt zur Verlangsamung an und hilft, quälende Gedanken und Grübelschleifen zu unterbrechen. Dabei ist es nicht beabsichtigt, den Verlust vergessen zu machen, sondern den Umgang mit wiederkehrenden, negativen Gedanken zu erlernen. So kann Raum entstehen, die Situation zu akzeptieren, bis hin zu positiven Gedanken wie der Dankbarkeit darüber, welche bereichernde Rolle dieser Mensch in unserem Leben gespielt hat.Konkrete Hilfestellungen vom Experten - Konzentration auf die Atmung und Beobachtung von Empfindungen - beides hilft, im gegenwärtigen Moment zu bleiben, zu identifizieren, wie wir uns fühlenund An gst zu regulieren. Die regelmäßige Übung von 5 - 10 Minuten Meditation pro Tag h ilft, die Praxis zum täglichen Ritual werden zu lassen.- Tagebuch führen und Gedanken beobachten - beides hilft, negative Gedankenspir alen um Sorgen undzukünftige Ereignisse zu begrenzen. Indem man die Gefühle noti ert, die während oder nach der Meditation entstehen, kann man sehen, wie sie sic h verändern.- Emotionen zulassen und wahrnehmen - Schmerzhafte Gefühle werden größer, wenn sie vermieden werden. Eine bewußte Annahme als Teil der Trauerarbeit hilft, die Trauer zu verarbeiten. 