Mainz (ots) -Fast 1,5 Millionen Menschen sind in Deutschland aufLebensmittelspenden angewiesen. Arme, Alte, Männer, Frauen, Kinderholen sich regelmäßig Essen bei den Tafeln ab. Am Sonntag, 16.Dezember 2018, 18.00 Uhr, berichtet die "ZDF.reportage" über "KeinGeld für'n Supermarkt - Der schwere Gang zur Tafel".Bedürftige bekommen dort Lebensmittel kostenlos - oder für wenigeEuro. Auch Rentnerin Bärbel Kappus war lange auf die Tafel angewiesen- 700 Euro Rente waren einfach zu wenig, um monatlich über die Rundenzu kommen. Zwischenzeitlich schlug sie sich mit Putz-Jobs durch undbeschäftigte sich intensiv mit dem Thema Armut im Alter. Mittlerweilehilft sie anderen Bedürftigen bei Problemen und rechtlichen Fragen.Deutschlandweit werden etwa 1,5 Millionen Tafelkunden von etwa60.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern in mehr als 2000 Läden undAusgabestellen versorgt. Die Tafel in Bremerhaven, in einer derärmsten Städte Deutschlands, zählt 11.000 Kunden. Chef Reiner Gieseversucht dort mit norddeutscher Gelassenheit, sich von den vielenProblemen nicht entmutigen zu lassen. Doch spätestens seit dieEssener Tafel zeitweise keine Ausländer mehr aufnahm und inBremerhaven gegen Tafelmitarbeiter wegen Unterschlagung ermitteltwurde, wird auch Kritik lauter. Die Tafeln seien weder sozial nochnachhaltig, sagt der Soziologe Prof. Dr. Stefan Selke. Der Staatwerde durch sie aus seiner sozialen Verantwortung entlassen.Wie gehen die Tafeln mit solchem Gegenwind um? Wie sieht ihrKonzept für die nächsten Jahre aus? Die "ZDF.reportage" befragtTafel-Mitarbeiter und ihre Kunden in West und Ost, in der Stadt undauf dem Land.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/Sendungsseite: http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell