Das schwedische Food-Tech-Startup N!CK'S baut sein globales Wachstum mit frischen 100 Millionen Dollar Kapitalbeteiligung aus

Stockholm (ots) -N!CK'S, der in Schweden geborene, weltweit tätige Food-Tech-Innovator für gesunde und genussvolle Snacks und Eiscreme, gab bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Runde wird von Kinnevik, Ambrosia Investments und Temasek angeführt. Gullspång, ein früher Investor von Oatly, Peak Bridge, Capagro und Nicoya vervollständigt die Runde.Die Mittel werden dazu verwendet, das Wachstum in Europa und Nordamerika durch die Erweiterung des Produktportfolios und die Verdopplung der Anzahl der N!CK'S-Filialen bis 2022 weiter voranzutreiben. N!CK'S wird auch in erheblichem Umfang in Forschung und Entwicklung investieren, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Welt gesünder machen. Weitere Prioritäten sind die Einstellung wichtiger Talente und strategische Marketinginitiativen.N!CK'S ist die einzige "Better-for-you"-Marke, die den Verbrauchern verspricht, dass sie für ihre Gesundheit nicht auf Geschmack verzichten müssen. Das Unternehmen löst dieses Versprechen durch eigene und exklusive lebensmittelwissenschaftliche Inhaltsstoffe ein, die den von den Verbrauchern geliebten Leckereien eine authentische Textur verleihen, mit weniger Fettkalorien und ohne Zuckerzusatz. Das vom Gründer Niclas Luthman (Nick) gegründete Unternehmen N!CK'S wurde 2017 in Stockholm gegründet und beliefert derzeit Millionen von Kunden in 16 internationalen Märkten, darunter Deutschland, Großbritannien und die USA."Ein gesünderer Lebensstil und die Ernährungswissenschaft haben gerade einen 100-Millionen-Dollar-Schub bekommen", sagt Niclas Luthman, Gründer und Leiter der Forschung und Entwicklung. "Mein Traum ist es, unsere Beziehung zum Naschen in eine durchweg positive Richtung zu verändern. Diese Investitionsrunde wird unserer Botschaft Gehör verschaffen und die enormen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen vorantreiben, die wir unternehmen müssen, um mehr und mehr Snacks zu entwickeln, die besser für Sie und den Planeten sind."Ähnlich wie andere schwedische Start-ups, darunter Oatly, Skype und Spotify, hat N!CK'S schnell eine führende Position in der Kategorie auf den Märkten rund um den Globus erreicht. Bemerkenswert ist, dass N!CK'S nach nur 24 Monaten im Regal in den USA das dominierende "Better-for-you"-Eis geworden ist, gemessen an der Verkaufsgeschwindigkeit im selben Geschäft in den US-IRI-Daten des letzten Jahres.Zu den weiteren wichtigen Meilensteinen gehören:- Ab Januar 2022 Listung in 750 EDEKA Märkten in Süd-West-Deutschland- Nr. 1 bei der Veröffentlichung neuer Snack-Riegel auf Amazon- Expansion von 4.500 US-Läden im Jahr 2020 auf 6.700 im Jahr 2021 in den USA- Verdoppelung des Eiscremegeschäfts im Heimatmarkt Schweden im Vergleich zum Vorjahr- Nr. 1 unter den US-amerikanischen Direktvertriebsmarken für Speiseeis seit Juli 2021- Einführung einer veganen Molkereilinie in den USA, die Perfect Days eigene tierfreie Milchproteine und pflanzliche Fettalternativen enthält"Wir freuen uns sehr N!CK'S bei seiner Mission zu unterstützen, den Verbrauchern eine größere Auswahl an gesundem Speiseeis und Snacks zu bieten. Wenn wir uns potenzielle Lebensmittelinvestitionen ansehen suchen wir nach Unternehmen, die den Rückenwind im Konsumverhalten, die Bedeutung von Gesundheit und Nachhaltigkeit aufgreifen und nutzen. N!CK'S passt genau in diese Bereiche und wir sind beeindruckt von der starken Markttraktion in den USA und in Europa. Wir sind stolz, sie auf ihrem Weg zum Aufbau einer globalen Marke zu begleiten", sagt Magnus Jakobson, Investment Director bei Kinnevik."Wir freuen uns sehr, dass unsere neuen und bestehenden Investoren weiterhin an uns glauben und uns auf unserem Weg begleiten wollen, fantastische Snacking-Erlebnisse zu bieten, ohne die Gesundheit unserer Verbraucher zu gefährden. Diese Investition wird es uns ermöglichen, den globalen Snacking-Markt mit bahnbrechenden Innovationen weiter zu revolutionieren", so Stefan Lagerqvist, CEO von N!CK'S.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte nicks.com.Über N!CK'S:N!CK'S wurde 2017 in Schweden von Carl Backlund und Niclas Luthman gegründet und ist mit seinen "Better For You"-Snacking-Leckereien auf 16 Märkte expandiert, darunter die USA, Deutschland und Großbritannien. Alle Produkte von Nick's - von Schokoriegeln und Waffeln bis hin zu Süßungsmitteln zum Kochen und Backen sowie Eiscreme - sind kalorienarm, ohne Zuckerzusatz, Gluten oder Palmöl. Anstelle von Zucker und künstlichen Süßungsmitteln, die üblicherweise in Süßwaren verwendet werden, verwendet Nick's innovative Zutaten, die typischerweise in der Natur vorkommen, wie Xylit (Birkenzucker aus Bäumen), süße Fasern aus Mais, Erythritol (ein natürlicher Süßstoff aus Pflaumen und Birnen) und Stevia (ein Extrakt aus der Stevia-Pflanze). Zu den in Deutschland erhältlichen Produkten gehören derzeit: Nick's Eis, Nick's Waffelriegel, das Süßwarensortiment des Unternehmens, wobei weitere Produkte in den kommenden Monaten auf den Markt kommen werden.Folgen Sie uns unter @nicks auf Instagram, Facebook, Twitter und Tik Tok.