Die schönsten Wochen im Jahr können kommen: Sorgenfreie Ferien mit einem Urlaubskredit der KVB Finanz

Die Urlaubswochen sind für viele Deutsche die schönsten Wochen im Jahr. Kein Wunder, schließlich hilft ein Ortswechsel beim Entspannen vom stressigen Alltag und es gibt auf der ganzen Welt viel Neues zu entdecken oder zu erleben. Den Ruf als Reiseweltmeister haben sich die Deutschen in den letzten Jahren mehr als verdient. Vor der Corona-Pandemie lag die Reisefreudigkeit der Deutschen mit rund 70,1 Millionen Urlaubsreisen[1] auf einem Rekordniveau und es ist sehr wahrscheinlich, dass mit dem Abebben der Pandemie auch die Reisefreude wieder neu entfacht wird. Doch Reisen geht ins Geld. Vor allem Familien mit Kindern müssen oft genau kalkulieren, um sich den wohlverdienten Urlaub leisten zu können. Mit einem Urlaubskredit kann der Traum vom sorgenfrei Verreisen und der wohlverdienten Entspannung trotzdem realisiert werden. Die Experten der KVB Finanz wissen, worauf es beim Ratenkredit ankommt und unterstützen bei der Auswahl eines passenden Darlehens.Reisen - ein teurer Spaß?Egal, ob der Urlaub ins In- oder Ausland geht, reisen kostet Geld. Im Jahr 2021 gab die deutsche Bevölkerung im Durchschnitt rund 1.233 Euro pro Person für den Haupturlaub aus. Die durchschnittliche Reisezeit betrug dabei 12,2 Tage.[2] Bei Fernreisen mussten Urlauber pro Tag mit Kosten von 114 Euro pro Person rechnen. Reisen innerhalb Deutschlands waren mit durchschnittlich 99 Euro pro Tag etwas günstiger[3]. Die Kosten für eine Reise sind dabei von vielen Faktoren abhängig. Das Reiseziel und die Urlaubsart spielen eine Rolle, aber vor allem die Anzahl der mitreisenden Personen beeinflusst die Kosten. Zudem ist es mit den Ausgaben für die Unterkunft nicht getan, auch die Anreise muss bezahlt werden. Um sich während des Urlaubs schöne Ausflüge, leckere Restaurantbesuche oder ein unvergessliches Souvenir zu gönnen, ist weiteres Budget erforderlich.Bei Familien mit mehreren Personen kann so schnell ein vierstelliger Betrag zusammenkommen. Im Alltag bleibt aber nicht immer genügend finanzieller Spielraum, um regelmäßig etwas Geld für den Urlaub zur Seite zu legen. Geht die Waschmaschine kaputt oder benötigt das Auto eine Reparatur, sind finanzielle Reserven schnell aufgebraucht. Ist das Fernweh zu groß, um komplett auf den Urlaub zu verzichten oder steht ein besonderer Urlaub wie die Flitterwochen oder eine Weltreise an, kann ein Urlaubskredit helfen.Was ist ein Urlaubskredit?Die Bezeichnung Urlaubskredit gibt es in der Bankenwelt eigentlich nicht. Vielmehr handelt es sich um einen klassischen Konsumentenkredit, der nicht an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden ist, wie es etwa bei einem Autokredit oder einem Ökokredit der Fall ist. Je nach Kreditinstitut wird ein solcher Kredit auch als Verbraucher- oder Ratenkredit bezeichnet. Da er frei verwendet werden kann, sind die Zinssätze meist etwas höher als bei ein Bau- oder Autokredit. Denn es gibt keinen materiellen Gegenwert, der im Zweifelsfall veräußert werden könnte.Dispokredit oder Ratenzahlung vom Reiseveranstalter als Alternative?Aus Erfahrung weiß die KVB Finanz, dass viele Reisehungrige einfach ihren Dispokredit ausreizen, um sich den langersehnten Urlaub zu gönnen. Doch dies ist meist die deutlich teurere Alternative zum klassischen Konsumentenkredit. Beim Dispokredit handelt es sich um eine vom Kreditinstitut eingeräumte Kontoüberziehung. Der gewährte Kreditrahmen ist vom Einkommen abhängig. Die Rückzahlung erfolgt nicht wie beim Ratenkredit in vorher festgelegten, monatlichen Raten. Der Kreditnehmer ist selbst verantwortlich, so schnell wie möglich für einen Kontoausgleich zu sorgen. Hierbei besteht also die Gefahr, dass die Rückzahlung des Kredites immer weiter hinausgezögert wird. Dies wiederum erhöht die Kosten, denn die Zinsen für einen Dispokredit liegen oftmals im zweistelligen Bereich und somit deutlich höher als beim Ratenkredit.Inzwischen bietet auch der ein oder andere Reiseveranstalter die Ratenzahlung bei Urlaubsbuchungen an. Hierbei handelt es sich nicht um einen klassischen Verbraucherkredit, da es zu keiner Auszahlung einer Kreditsumme kommt. Häufig wird eine Anzahlung vereinbart und der Restbetrag ist vor Reiseantritt fällig. Kreditnehmer laufen hier Gefahr, dass die Schlussrate die finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Bei unvorhergesehenen Kosten wie nötigen Neuanschaffungen, Nachzahlungen und ähnlichem kann oft kein Geld zur Seite gelegt und damit die letzte Rate beglichen werden.Ratenzahlungen im Rahmen eines Konsumentenkredites sind auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen des Kreditnehmers abgestimmt. Die KVB Finanz achtet genau darauf, dass die Rückzahlung eines solchen Kredites in das Leben des Kreditnehmers passt. Denn nur so kann der finanzierte Urlaub von Anfang bis Ende genossen werden, ohne Sorge vor der nächsten Kreditrate.Mit der KVB Finanz typische Fehler bei Aufnahme eines Urlaubskredites vermeidenDank der langjährigen Expertise findet das Team der KVB Finanz für jede Situation den richtigen Urlaubskredit. Grundsätzlich empfiehlt die KVB Finanz jedoch nicht jeden Urlaub mit einem Kredit abzudecken und die Laufzeit in einem ausgewogenen Verhältnis zur Reisedauer zu wählen. Im besten Fall ist der Urlaubskredit abbezahlt, bevor die nächste Reise ansteht. Ausnahmen bilden hierbei Weltreisen oder die Flitterwochen, in denen sich das ein oder andere Paar gerne ein wenig Luxus gönnt. Wie bei jedem anderen Kredit auch, werden die Voraussetzungen des Kreditnehmers vor der Aufnahme genau geprüft, wie der Nachweis über ein regelmäßiges Einkommen, die Bonität, Wohnsitz in Deutschland, Volljährigkeit etc.Soll es einmal schnell gehen mit dem Urlaub und dem dafür benötigten Geld, kann ein Sofortkredit helfen. Hierbei handelt es sich zwar auch um einen herkömmlichen Ratenkredit, die Abwicklung erfolgt aber deutlich schneller, was vor allem bei Last-Minute-Urlauben hilfreich sein kann.KVB Finanz unterstützt bei allen Fragen rund um den UrlaubskreditDie Wahl des richtigen Urlaubskredites kann mitunter schwierig sein. Nicht jeder Kreditnehmer weiß, wie hoch die optimale Kreditsumme sein sollte, welche Laufzeit empfehlenswert ist oder wie sich der effektive Jahreszins auf das Darlehen auswirkt. Mit den Experten der KVB Finanz an der Seite haben Kreditnehmer die Gewissheit, dass der gewählte Kredit optimal zu den finanziellen Möglichkeiten und dem persönlichen Bedarf passt. Und dies ist die Voraussetzung für einen entspannten Urlaub und die sorgenfreie Rückzahlung des Urlaubskredites im Anschluss. 