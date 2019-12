"Die schönsten Weihnachts-Hits" im ZDF - live aus München (FOTO)

Mainz (ots) - Carmen Nebel präsentiert die große Live-Benefizgala "Die schönstenWeihnachts-Hits" zugunsten von "Brot für die Welt" und "Misereor" - am Mittwoch,4. Dezember 2019, um 20.15 Uhr im ZDF. Der besondere vorweihnachtliche Event,der in München stattfindet, wird auch in diesem Jahr wieder von vielenprominenten Gästen aus Unterhaltung und Sport unterstützt.Wencke Myhre, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Ella Endlich, Isabel Varell, BonnieTyler, Francine Jordi, Alex Christensen feat. Thomas Anders, Angelo Kelly &Family, Alpin KG, Eloy de Jong und viele andere stimmen auf das bevorstehendeWeihnachtsfest ein.Viele prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport nehmen telefonisch Spendenentgegen, darunter die "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl und WalterLehnertz, die Tennisstars Carl-Uwe "Charly" Steeb und Andrea Petkovic,Schwimmstar Sandra Völker, ZDF-Wetterexpertin Dr. Katja Horneffer,Skisprung-Legende Dieter Thoma, die ehemalige Bundestrainerin der DeutschenFrauen-Fußballnationalmannschaft Silvia Neid, Starkoch Alfons Schuhbeck, dieSchauspielerinnen Michaela May, Barbara Wussow und Marianne Sägebrecht und"Rosenheim-Cop" Max Müller.Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichenHilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor". Auch in diesem Jahrhelfen die prominenten Gäste mit, die Not der Ärmsten der Armen in Afrika, Asienund Südamerika zu lindern.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information Telefon: 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtshitsCharity und Spendenaufrufe im ZDF: https://kurz.zdf.de/XI6RA/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4455152OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell