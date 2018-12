"Die schönsten Weihnachts-Hits" im ZDF - live aus München / "Carmen Nebel Best Of" am zweiten Advent (FOTO)

Mainz (ots) -Carmen Nebel präsentiert die große Benefizgala "Die schönstenWeihnachts-Hits" zugunsten von "Brot für die Welt" und "Misereor" amMittwoch, 5. Dezember 2018, um 20.15 Uhr live im ZDF. Der besonderevorweihnachtliche Event wird auch in diesem Jahr wieder von vielenprominenten Gästen aus Unterhaltung und Sport unterstützt.Ein besonderes Comeback wird von 80er-Jahre-Star Shakin' Stevenserwartet: Er wird mit "Merry Christmas Everyone" musikalisch auf dasbevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Musikalisch mit von derPartie in München sind darüber hinaus Mireille Mathieu, Maite Kelly,Rolando Villazón, VoXXclub, die US-amerikanische A-cappella-GruppeNaturally 7, Albano und Romina Power, Eloy de Jong, Isabel Varell,Marie Wegener, David Garrett und viele andere. Für einen besonderenShow-Moment sorgen drei Finalisten der diesjährigen Staffel von "TheVoice Kids". Anisa, Santiago und Flavio präsentieren anlässlich des60. Geburtstages der beiden christlichen Hilfswerke denJohn-Lennon-Weihnachtsklassiker "Happy Xmas".Viele prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport nehmen wiedertelefonisch Spenden entgegen, darunter Hardy Krüger jr., HanneloreHoger, Herbert Herrmann, Patrick Lindner, Daniela Ziegler, JosephHannesschläger, Alfons Schuhbeck, Muriel Baumeister, Isabell Varell,Jasmin Gerat, Claudia Jung, Regina Halmich, Maren Gilzer und Nora vonCollande.Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF "Brot für die Welt" und"Misereor". Seit 60 Jahren leisten die beiden christlichenHilfsorganisationen Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika, Asien undLateinamerika. Sie bitten um Spenden für ihre Projekte auf der ganzenWelt, um die Not der Ärmsten zu lindern.Am Sonntag, 9. Dezember 2018, 12.15 Uhr, lädt Carmen Nebel zudemzu einer besonderen Zeitreise ein: In ihrem "Willkommen bei CarmenNebel - Best Of" blickt sie gemeinsam mit ihren Studiogästen VeronaPooth, Howard Carpendale, Albert Hammond und Andy Borg auf 77Sendungen zurück und präsentiert nochmal besondere Höhepunkte ihrerbeliebten ZDF-Samstagabendshow.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von Carmen Nebel und ausgewählten Hilfsprojekten sinderhältlich über ZDF Presse und Information Telefon: 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtshitsInfos zur Sendung auf zdf.de: https://ly.zdf.de/hSVY/http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell