Die schönsten Grüße in bester Qualität: Das Magazin CHIP kürt Pixum Grußkarten als Testsieger (FOTO)

Köln (ots) -Das renommierte Technikmagazin CHIP hat Gruß- und Klappkarten vonacht verschiedenen Dienstleistern getestet. Die Redakteure legteninsbesondere Augenmerk auf die Angebotsvielfalt sowie die Papier- undDruckqualität. Klappkarten von Pixum überzeugten dabei in allenBereichen und wurden dank hervorragender Ergebnisse als Testsiegausgezeichnet.Ob Einladung, Geburtstagsgruß oder Danksagung - zu beinahe jedemfestlichen Anlass gehört eine persönliche Grußkarte. Versehen mitliebevollen Worten zaubert sie stets ein Lächeln ins Gesicht ihresEmpfängers. Eine selbstgestaltete Karte mit eigenem Foto, die darüberhinaus qualitativ hochwertig ist, verschickt man umso lieber. DerOnline-Fotoservice Pixum bietet Gruß- und Klappkarten in zahlreichenFormaten und Größen an.Die Pixum Klappkarte im Querformat und mit kurzer Falz ist aktuellTestsieger beim großen Test des Magazins CHIP, bei dem achtOnline-Anbieter verglichen wurden. Die Redaktion schreibt: "Pixumgeht als Sieger aus dem Test hervor und setzt den Bestwert in derBildqualität." Und weiter: "Auch der Textdruck wirkt perfekt. Dazukommt eine solide Verarbeitung." Darüber hinaus überzeugte dieExperten insbesondere die große Formatauswahl: "Das Angebot fälltinsgesamt umfangreich aus: Es gibt sechs verschiedeneKlappkartenformate. Auch das Einbinden von Videos mit QR-Codes istmöglich."Weitere Informationen unterhttps://www.pixum.de/grusskarten/testsieger