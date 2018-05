Der schönste Tag im Leben / SWR1 Reporterin Anke Müller begleitet ein Paar auf dem Weg zur Hochzeit

Mainz (ots) -Harry und Meghan tun es. Richard Gere und Alejandra Silva tun es.Und Rebecca und Tobias tun es auch: Sie heiraten dieses Jahr. "Derschönste Tag im Leben" beginnt bereits Monate zuvor mit intensivenVorbereitungen - denn die Hochzeit soll für Brautpaar wie Gästeunvergesslich werden. Im Jahr der royalen Hochzeit begleitet SWR1 dasBrautpaar Rebecca und Tobias auf seinem Weg zum Ja-Wort. In "SWR1Guten Morgen Rheinland-Pfalz" am 14. Mai begrüßt Michael Lueg diebeiden im Interview und dann bleibt SWR1 in der "Hochzeitswoche" dran- wenn für die Verlobten der aufregende Weg zur Traumhochzeitbeginnt.Vorbereitungen für den großen TagRebecca Matthes und Tobias Mohr heiraten zwar erst im September -doch natürlich laufen jetzt schon die Vorbereitungen. UndSWR1-Reporterin Anke Müller ist mit dabei: Haar-Probe-Stecken beimFriseur, Brautkleidanprobe, Musikauswahl ... Damit es für Brautpaarund Gäste ein unvergesslicher Tag wird, gibt Hochzeitsplanerin undKöchin Annette Glücklich Tipps zur Dekoration, zur Wahl desRestaurants und vor allem zum Hochzeitsmenü.Trauung im KinoRebecca und Tobias aus Mainz haben sich beim Tischtennis kennengelernt. Letztes Jahr gab es in London einen romantischenHochzeitsantrag mit Blick auf die Themse. Im Herbst heiraten dieFilmfans in einer ausgefallenen Location: in einem ehemaligenKinosaal in Worms."SWR1 Hochzeitswoche", 14. bis 19. Mai 2018 in SWR1Rheinland-PfalzPressekontakt:Pressestelle Mainz, Tel.: 06131 / 929 32254,swr-pressestelle.mainz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell