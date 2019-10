"Die schöne Lesung" mit Matthias Brandt: radioeins vom rbb lädt in den Großen Sendesaal in Berlin ein (FOTO)

Berlin (ots) -radioeins vom rbb lädt am Sonntag, 3. November 2019, um 18.00 Uhr zur "schönenLesung" mit Matthias Brandt in den Großen Sendesaal in Berlin ein. Der vielfachprämierte Schauspieler und Autor stellt seinen ersten Roman "Blackbird" vor. DerPianist Jens Thomas begleitet die Lesung, radioeins-Literaturagent Thomas Böhmmoderiert die Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Verlag Kiepenheuer &Witsch stattfindet. radioeins überträgt die ausverkaufte Lesung am 3. Novemberlive ab 18.00 Uhr im Radio.Einladung zur BerichterstattungPressekolleginnen und -kollegen, die über die Veranstaltung berichten möchten,laden wir herzlich dazu ein. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis spätestensFreitag, 1. November 2019, 12.00 Uhr, an und nutzen Sie dazu die E-Mail-Adressepresseservice_termine@rbb-online.de. Das Kartenkontingent ist begrenzt.Matthias Brandt: "Blackbird"Was tun, wenn der beste Freund dem Tod geweiht ist? Vor allem: Was sagen? Zumalwenn das eigene Leben gerade auf den Kopf gestellt wird von der ersten Liebe.Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf bekommt, ist inseinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi istplötzlich sehr krank. Matthias Brandts Roman "Blackbird" führt mit seinem15-jährigen Protagonisten in die 70er Jahre. Zwischen Tragik und Komik gelingtes dem Autor, den Sound und die Welt dieses Jahrzehnts einzufangen.Matthias Brandt, 1961 in Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deutschenSchauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. AlsAutor debütierte Matthias Brandt 2016 mit seinem hochgelobten Erzählband"Raumpatrouille"."Die schöne Lesung"Seit 2015 lädt radioeins vom rbb regelmäßig zur Veranstaltungsreihe "Die schöneLesung" in den Großen Sendesaal des rbb ein. Zu Gast waren u. a. dieNobelpreisträger Orhan Pamuk und Mario Vargas Llosa, Zadie Smith, Paul Austerund weitere bedeutende Autorinnen und Autoren der Weltliteratur der Gegenwart.In diesem Herbst wird die Reihe u.a. mit Ken Follet und Jojo Moyes fortgesetzt.Veranstaltungsort: Großer Sendesaal, Haus des Rundfunks, Masurenallee 8-14,14057 BerlinPressekontakt:rbb Presse & InformationElisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell