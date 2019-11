schauinsland-reisen macht mit Radiowerbung Lust auf Urlaub

Frankfurt am Main (ots) - "Jetzt die schönsten Pools im Winter buchen!" DieWerbebotschaft des Radiospots von schauinsland-reisen für eine Urlaubsreise imWinter 2019 klingt verlockend - und zeigte nachweislich Wirkung: Die Bekanntheitder Marke stieg bei den Hörern durch den aktivierenden Audio-Auftritt deutlich,wie eine Kampagnenanalyse der AS&S Radio ergab.schauinsland-reisen ist ein mittelständischer, konzernunabhängigerReiseveranstalter mit über 100-jähriger Firmengeschichte und belegt derzeitPlatz sechs der deutschen Flugpauschalreiseanbieter. Das Unternehmen beschäftigtweltweit rund 1.000 Mitarbeiter und erzielte im Touristikjahr 2018/19 mit 1,64Millionen Reiseteilnehmern einen Umsatz von 1,37 Milliarden Euro.Um urlaubsinteressierte Hörer anzusprechen und von einer Buchung zu überzeugen,setzte schauinsland-reisen auf eine breit angelegte Radiokampagne in demqualitativ hochwertigen Programmumfeld des Senders WDR 2 mit seinerKernzielgruppe Erwachsene zwischen 25 und 59 Jahren. Innerhalb des vierwöchigenKampagnenzeitraums wurde der Radiospot insgesamt 152-mal ausgespielt.Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des schauinsland-reisen-Auftritts war die kurze,schnörkellose Kreation des Spots mit klar erkennbarem Branding und zweiMarkennennungen innerhalb von zehn Sekunden. Ein kurzer Reminder verstärkte dieAktivierungskraft des Spots zusätzlich.Um die Wirkung des schauinsland-reisen-Spots zu messen, testete die AS&S Radiodas Motiv mit einer Spot-Analyse Radio (SARA): 300 Hörer von WDR 2 beantwortetenunmittelbar nach dem Kampagnenzeitraum im Rahmen einer Online-Befragungverschiedene Fragen, beispielsweise zur Spoterinnerung, zur Bekanntheit derMarke oder zur Werbeerinnerung. Ergebnis: Knapp die Hälfte der Hörer erinnertensich an die Radiowerbung des Reiseveranstalters - ein hervorragender Wert, wiedie AS&S Radio-Forscher betonen. Die Bekanntheitswerte der Marke lagen zudem beider Personengruppe, die den Spot schon einmal gehört hatten, deutlich höher alsbei Radiohörern ohne Spoterinnerung.Die Analyse des schauinsland-reisen-Spots zeigt einmal mehr die besondere Stärkevon Radio für schnellen Reichweitenaufbau und kurzfristige Aktivierung imMediamix. "Radiowerbung ist aus unserem Mediamix nicht mehr wegzudenken",erklärt Adnan Eken, Leiter Kooperationen und Sponsoring bei schauinsland-reisen."Die Ergebnisse der Spot-Analyse Radio von AS&S Radio belegen dieses positiveBauchgefühl wissenschaftlich und nachhaltig. Kurzum: Radiowerbung wirkt!"Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot ausöffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen OnlineAudio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen undeffizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter derARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinemVermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuell