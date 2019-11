Die schärfste Zeit des Jahres: Mit Sky Q noch mehr Sport- und Entertainmenthighlights in bestem UHD entdecken (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Der November wird mit Sky Q so ultrascharf wie nie zuvor- Bester Live-Sport in UHD: Die Spiele des Jahres FC Bayern gegenBorussia Dortmund (9.11.) und Liverpool gegen Manchester City(10.11.), ausgewählte Spiele der UEFA Champions League und dasSaisonfinale der Formel 1- Bestes Entertainment in UHD: Rund 100 ultrascharfeKinoblockbuster wie ""Der Grinch", "Creed II" und "Holmes &Watson", sowie All-Time-Klassiker wie "E.T. - Der Außerirdische"und "Independence Day"- Sky Originals als komplette Staffeln in UHD: u.a. "Catherine theGreat", "Riviera" und "Britannia"- Noch mehr UHD: Mit Sky Q auch Programme von Netflix, YouTube undHD Plus in bester Bildqualität genießen6. November 2019 - "Entdecke ultrascharfes Entertainment bei Sky", unter diesemMotto steht der November bei Sky Q. Auf Fans höchster Bildauflösung und besterBildqualität wartet wieder eine geballte Ladung hochkarätiger Livesport-, Film-und Serienhighlights, allesamt in bestem UHD.Max Konstantin Erhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland:"Insbesondere rund um Weihnachten werden sich wieder viele Haushalte mit einemneuen 4K-Fernseher ausstatten. Mit Sky Q liefern wir schon lange das perfekteProgrammangebot dazu - jederzeit mit großartigen Filmen und Serien auf Abruf,sowie Woche für Woche mit ausgewählten Livesport-Highlights. Ich kannversprechen: Dieser November hat es besonders in sich. Und natürlich werden wirdas UHD-Angebot für unsere Sky Q Kunden weiterhin kontinuierlich ausbauen."Kunden mit Sky Cinema Paket dürfen sich in den kommenden Wochen auf 100ultrascharfe Kinohighlights freuen, darunter aktuelle Blockbuster wie "CreedII", "Holmes & Watson" und "Happy Death Day 2 U", Klassiker wie "E.T. - DerAußerirdische" und "Independence Day", sowie passend zur Weihnachtszeit die neueTrickfilmadaption von "Der Grinch". Für Serienfans mit Sky Entertainment Paketgibt's die stärksten Sky Originals als komplette Serienstaffeln in UHD, etwa"Catherine the Great", "Riviera" und "Britannia".Der Hammerherbst bei Sky wartet mit zahlreichen Livesport-Highlights in UHD auf:Am Samstag, den 9. November übertragt Sky um 18.30 Uhr das Bundesliga-TopspielFC Bayern München gegen Borussia Dortmund auch in ultrascharfer Bildauflösung.Einen Tag später, am Sonntag, den 10. November steigt an der Anfield Road derenglische Premier-League-Gipfel zwischen FC Liverpool und Manchester City,ebenfalls live und exklusiv in UHD bei Sky. Neben weiteren Topspielen derBundesliga und der Premier League folgen in den kommenden Wochen außerdemausgewählte Spiele der UEFA Champions League wie das Match des FC Bayern gegenTottenham Hotspur, sowie das Saisonfinale der Formel 1 mit den Qualifyings undRennen in Sao Paolo und Abu Dhabi in UHD.So genießen Kunden UHD bei SkyUm die exklusiven Sky Programme in UHD zu genießen, benötigen Kunden einen4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende SkyProgrammpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbareHD/UHD-Option. Doch damit nicht genug: Weitere UHD-Inhalte sind etwa über dieYouTube App auf Sky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben SkyQ Kunden zudem die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualitätzuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HDPlus neben 23 privaten HD-Sendern drei zusätzliche lineare TV-Sender in UHDempfangen: UHD1, Travelxp 4K sowie RTL UHD.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell