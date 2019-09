"Die schärfste Band der Welt": Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner nehmen Filmpreis "Roland" für Rostocker "Polizeiruf 110" entgegen

Hamburg (ots) - Der NDR "Polizeiruf 110" aus Rostock wurde mit demFilmpreis "Roland" ausgezeichnet. Die Hauptdarsteller Anneke KimSarnau und Charly Hübner nahmen den Preis am Samstagabend, 21.September, beim Krimifestival "Tatort Eifel" entgegen.NDR Intendant Lutz Marmor:"Das Rostocker Ermittler-Duo Katrin König und Alexander Bukow istkantig und eigenwillig. Die beiden Hauptdarsteller Anneke Kim Sarnauund Charly Hübner haben sich mit ihrer unverkennbaren Art in dieHerzen der Zuschauerinnen und Zuschauer gespielt - eine großartigeLeistung! Ich freue mich über den Filmpreis 'Roland' für diese NDRProduktion und gratuliere allen Macherinnen und Machern dererfolgreichen Reihe."Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner:"Das Team vom Rostocker 'Polizeiruf 110' ist die schärfste Bandder Welt! Wir reiben uns, wachsen aneinander und miteinander - unddas nun schon seit zehn Jahren immer auf Augenhöhe. Wir freuen uns,dass mit einem Preis wie dem 'Roland' die Originalität des'Polizeiruf 110' aus Rostock gesehen und anerkannt wird."Der NDR "Polizeiruf 110" verbinde "Tradition und Innovation imdeutschen Fernsehkrimi auf besonders gelungene Weise", heißt es inder Begründung der Jury. Die Produktion überzeuge durch die"ambivalente und wahrhaftige Charakterzeichnung" und "dieunglaubliche Spannung" zwischen den Ermittlern Bukow und König.Der erste Fall mit dem Ermittler-Team Katrin König (Anneke KimSarnau) und Charly Hübner (Alexander Bukow) lief im April 2010 imErsten. Zur festen Besetzung gehören außerdem Uwe Preuss (HenningRöder), Andreas Guenther (Anton Pöschel), Josef Heynert (VolkerThiesler), Klaus Manchen (Veit Bukow) und Fanny Staffa (VivianBukow). Produzentin ist von Anfang an Iris Kiefer (filmpool fictionGmbH), Redakteurin Daniela Mussgiller.Der neueste "Polizeiruf 110" trägt den Titel "Dunkler Zwilling".Es ist der zwanzigste Fall für König und Bukow. Das Erste zeigt ihnam Sonntag, 6. Oktober, um 20.15 Uhr.21.9.2019/LLPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040 / 4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell