Die sanften Riesen am Berg begeistern die Jury - BILD

Robert Hollmann erhält den Österreichischen BauherrenpreisTurracher Höhe (ots) - Das Projekt "Hollmann am Berg" wird mit demrenommierten Österreichischen Bauherrenpreis geadelt: DieAuszeichnung honoriert Persönlichkeiten, die sich für die Baukulturverdient gemacht haben. Das Herzensprojekt des Burgschauspielers undHofzuckerbäckers Robert Hollmann mit seinen neu interpretiertenTroadkästen galt von Anfang an als einer der Favoriten. Die Chaletsmitten im Zirbenwald der Turracher Höhe vereinen nicht nurarchitektonisch die Tradition mit der Zukunft - auch sonst ist dasvisionäre Konzept aufgegangen: Alte und neue Materialien zu vereinen,sich der Turrach anzunähern und nicht einfach ein modernesArchitektenhaus zu erschaffen, die Vergangenheit zwar nachzuahmen,aber gleichzeitig neu zu interpretieren.Traditionell ist an den drei Chalets vor allem die Troadkastenform- innovativ sind Ausführung, Ausstattung und Gestaltung. Dieursprüngliche Holzbauweise der Region ideenreich zu verbessern, kambei der Fachjury gut an: Innen und außen wurde der selbe Baum wiederzusammengesetzt. Im Inneren wurden Strom und Wasser in einerminimalistischen Betonsäule inkludiert, die auch als Heizung dient.Bemalt wurde diese mit "Mauerblümchen", die dem Beton Seeleverleihen. Die Chalets kombinieren geschickt Holz und in Anthraziteingefärbten Beton, damit die Vorzüge alter und neuer Materialien zurGeltung kommen. Die Doppelkastenfenster aus Lärchenholz öffnen wiefrüher nach draußen.Liebevolle Details, wie Holzreiber stattTürschnallen und die Lichtschalter Aufputz statt in der Wandfungieren ebenfalls als Hommage an die Vergangenheit. Fantasienamenund kleine Geschichten ziehen sich wie ein roter Faden durch dieChalets und die 200 Holzvogerln, die darin "herumflattern", erinnerndaran, das Leben nicht zu ernst zu nehmen.Da die edlen Häuser im steilen Gelände der Turrach stehen, ist dieGrundfläche eher gering. Dafür ragen die "sanften Riesen", wie RobertHollmann die Chalets nennt, hoch aus dem Zirbenwald hinaus. MitZimmerern aus Salzburg und Tischlern aus Kärnten ist ein Projektentstanden, in dem viel Herzblut steckt und das die Jury überzeugthat: "Bei meinen Vergnügungsstätten versuche ich mich stets in dasGegebene einzufügen und die Architektur mit einer gewissenLeichtigkeit zu vereinen.", beschreibt er die Projektplanung. DerQuerdenker Hollmann ist überzeugt, dass sich die Urlauber hiervorzüglich amüsieren werden: "Wir wollten ein Zuhause in der Naturund mit der Natur entstehen lassen. Ein Zuhause in den KärntnerBergen, das die Region, deren Besonderheiten und auch derenGeschichte ebenso widerspiegelt, wie die gehobenen Ansprüche desReisenden von morgen erfüllt - und übertrifft."