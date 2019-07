salesforce: Eine Gewinnchance?

Der Kurs der Aktie salesforce steht am 21.07.2019, 05:15 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 156.78 USD. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat salesforce auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die salesforce-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 24 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (180,29 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 15,01 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 156,75 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält salesforce eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über salesforce in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über salesforce wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der salesforce beläuft sich mittlerweile auf 152,15 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 156,75 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3.02 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 154,32 USD. Somit ist die Aktie mit +1.57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".