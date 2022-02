salesforce Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

Für die Aktie Salesforce aus dem Segment "Anwendungssoftware" wird an der heimatlichen Börse New York am 03.02.2022, 22:17 Uhr, ein Kurs von 225.01 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Salesforce-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 32 Buy, 5 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 323,15 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 43,61 Prozent erzielen, da sie derzeit 225,01 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Salesforce erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 88,08 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -73,3 Prozent im Branchenvergleich für Salesforce bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 59,83 Prozent im letzten Jahr. Salesforce lag 45,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Salesforce. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 47,6 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Salesforce momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Salesforce auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,31). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Salesforce wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.