salesforce-Aktie: Wette auf den Quartalsbericht!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Auch für salesforce ist es in wenigen Tagen so weit: Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco wird am 31.05. seinen Geschäftsbericht für das 1. Quartal vorstellen. Wird man seine eigenen Gewinn- und Umsatz-Prognosen übertreffen können? Welche Auswirkungen könnte dieser Tag auf den Aktienkurs von salesforce haben? Für Aktionäre heißt es noch 6 mal schlafen, bis salesforce die neuen Quartalszahlen… Hier weiterlesen