salesforce Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Salesforce-Kurs wird am 22.01.2022, 09:09 Uhr an der Heimatbörse New York mit 218.63 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Salesforce auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Salesforce-Aktie hat einen Wert von 79,14. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (71,69). Auch hier ist Salesforce überkauft (Wert: 71,69), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Salesforce.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Salesforce mit einer Rendite von 14,77 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 88,07 Prozent. Auch hier liegt Salesforce mit 73,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Salesforce mit einem Wert von 136,81 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Software" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 144,73 , womit sich ein Abstand von 5 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

