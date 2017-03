Das sagt Capital Stage zum Squeeze-Out!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

wie berichtet, hatte Capital Stage seinen Anteil an der Chorus Clean Energy AG zuletzt auf mehr als 95% ausgebaut und in der Folge ein Squeeze-Out-Verfahren bei dem Solar- und Windparkbetreiber eingeleitet. Zu den Hintergründen äußerte sich nun Capital Stage-Finanzvorstand Christoph Husmann in einer Unternehmensmitteilung.

„Mit dem Squeeze-Out-Verfahren können wir die verbliebenen Anteile an Chorus zu einem fairen Kurs für alle Beteiligten erwerben und die entsprechende Beschlussfassung in die Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung der Chorus aufnehmen“, sagte Husmann. „Wir ersparen uns damit auch erheblichen Zusatzaufwand, der zu einem späteren Zeitpunkt mit der dann erforderlichen Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Chorus möglicherweise angefallen wäre.“

Wachstumskurs fortsetzen

Mit der kompletten Zusammenführung beider Gesellschaften will Capital Stage nach eigenen Angaben den ertragreichen Wachstumskurs fortsetzen sowie seine Position im wachsenden Markt der Erneuerbare Energien stärken – „sowohl auf der Akquisitions- als auch auf der Finanzierungsseite“. Das SDAX- Unternehmen zählt damit „zu einem der größten unabhängigen Stromerzeuger (IPPs) aus Erneuerbaren Energien in Europa“. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung von derzeit knapp 800 Mio. Euro ist der Betreiber momentan das größte börsennotierte Unternehmen Deutschlands im Bereich Solar- und Windenergie, wie Capital Stage schreibt.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.