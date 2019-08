saferSUN Studie zeigt: So halten es die Deutschen mit dem Sonnenschutz (FOTO)

Wien/Hamburg (ots) -Ein wirksamer Sonnenschutz hilft, Hautkrebs und andere schädlicheFolgen von UV-Strahlung zu verhindern. Doch wie ist es um das Wissenund Verhalten der Deutschen darum bestellt? saferSUN, derintelligente UV-Warn-Sticker für die Haut, wollte es genauer wissen.Das Ergebnis: Licht und Schatten.Aufklärung zu leisten über die Schattenseite der Sonne - auch dasgehört zum Selbstverständnis von saferSUN. Das Unternehmen ausÖsterreich hat seine Weltneuheit in diesem Sommer auch auf dendeutschen und österreichischen Markt gebracht: den ersten einfachanzuwendenden UV-Warn-Sticker, der die Oberfläche der menschlichenHaut imitiert.Mit einer repräsentativen YouGov-Umfrage* hat sich saferSUN demVerhalten der Deutschen in Sachen Sonnenschutz gewidmet. Eines derErgebnisse: Das Wissen um die schädlichen Folgen von UV-Strahlen istzwar beim Konsumenten weitgehend angekommen - die Einsicht zumHandeln aber deutlich geringer.Ein Großteil der Befragten (81 %) nutzt zwarSonnenpflegeprodukte, setzt dabei aber nicht zwangsläufig auf denunerlässlichen Lichtschutzfaktor 30+. Nur bei weniger als der Hälfteder Nutzer (47 %) kommt er generell immer zum Einsatz; bei einemDrittel (34 %) hingegen selten oder nie. 48 % der Verwendervertrauen auf einen Lichtschutzfaktor von 30 und darunter: ein Wert,der von vielen Experten als zu gering eingeschätzt wird -insbesondere bei Kindern. Ein erheblicher Anteil (29 %) trägt einenSonnenschutz nur einmal am Tag auf, und 66 % entscheiden schlichtwegnach Gefühl, ob und wann er aufgefrischt werden muss: Beides birgtRisiken, denn um wirksam vor Hautkrebs, vorzeitiger Hautalterung oderÜberpigmentierung der Haut zu schützen, muss der Sonnenschutzkonsequent angewendet werden. Andererseits haben 88 % der Befragtenschon einmal von den Gefahren durch direkte Sonneneinstrahlunggehört; 84 % wissen um das Risiko für Hautkrebs. Dennoch: 32 % vonihnen machen sich um die eigene Gesundheit keine Sorgen. Mehr als dieHälfte der Befragten (52 %) war noch nie zur Hautkrebsvorsorge beimHautarzt.Werner Schörkhuber, Geschäftsführer von saferSUN in derDACH-Region erklärt: "Ein Bewusstsein für den Sonnenschutz istdurchaus vorhanden. Aber es scheint, als würde das Thema inDeutschland eher abstrakt wahrgenommen. Uns bestärken dieseErgebnisse darin, hierzulande eine breite Aufklärung zu betreiben -und den Menschen und Familien mit saferSUN eine Lösung an die Hand zugeben, die ihnen erlaubt, die Sonne etwas sorgloser zu genießen."Der saferSUN Sticker wird einfach auf die Haut aufgebracht. Ist erSonnenlicht und damit UV-Strahlung ausgesetzt, verändert er seineFarbe von transparent zu auffallendem Violett. Werden UVA- undUVB-Strahlen durch Sonnenschutzmittel blockiert und ist die Hautdamit geschützt, wird der saferSUN Sticker transparent - und ist aufder Haut praktisch unsichtbar.Dank einer patentierten Technologie verliert der intelligenteUV-Warn-Sticker das Sonnenschutzmittel mit der gleichenGeschwindigkeit wie die Haut. Sobald die Wirkung nachlässt, wechseltdie Farbe des Stickers zurück zu violett: Dann muss erneut inausreichender Menge Sonnenschutz aufgetragen werden."Eines der größten Missverständnisse in Bezug auf Sonnenschutzist, dass man ihn nur alle paar Stunden auftragen muss", so WernerSchörkhuber. "Das Bewusstsein dafür, wie sehr externe Einflüsse wieWasser, Schweiß oder Reibung die Wirksamkeitsdauer von Sonnenschutzbeeinflussen können, ist weitgehend unbekannt. Wenn man ins Wassergeht und schwimmt, sich danach mit einem Handtuch abtrocknet oder einschweißtreibendes Workout macht, verkürzt sich die Schutzzeit. Dasist der Grund, warum wir saferSUN entwickelt haben. Sobald der Schutznur noch SPF 10 oder weniger beträgt, wird der Sticker violett undgibt ein klares Signal zum erneuten Auftragen."Bildmaterial zu saferSUN sowie die grafische Aufbereitung derStudienergebnisse liegen hier zum Download bereit:https://we.tl/t-WMKjyWeXXv*Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2037 Personenzwischen dem 28.06.2019 und 01.07.2019 teilnahmen. Die Ergebnissewurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren.Über PCS Innovative SolutionsPCS Innovative Solution GmbH ist ein Startup-Unternehmen mit Sitzin Wien, das sich mit der Vermarktung innovativer Produkte vongesellschaftlicher Relevanz beschäftigt.Pressekontakt:redroses communications GmbHLisa-Marie Dorlandl.dorland@redroses-pr.com(0) 40/46 96 770 75Original-Content von: saferSUN - PCS Innovative Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell