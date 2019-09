"rundum gesund: Starke Knochen - beweglich und mobil bleiben" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"rundum gesund: Starke Knochen - beweglich und mobil bleiben"Moderation: Dennis Wilms / neue Folge des SWR Gesundheitsmagazins /28. Oktober 2019, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDer Körper eines erwachsenen Menschen besteht aus etwa 200Knochen. Sie sorgen für Stabilität und übernehmen wichtigeSchutzfunktionen für die inneren Organe. Was kann man tun, damitdieses Gerüst lange stabil bleibt? Osteoporose ist eine derhäufigsten Erkrankungen in Deutschland - rund 6 Millionen Menschensind betroffen. "rundum gesund: Starke Knochen - beweglich und mobilbleiben" widmet sich Beschwerden rund um das Knochengerüst. Zu sehenam Montag, den 28. Oktober um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Themenschwerpunkt KnochenWarum schwinden Knochen? Wer ist davon betroffen und was lässtsich dagegen tun? Wie ist der Knochen aufgebaut und was geschieht beiOsteoporose genau? Diese und viele weitere Fragen klärt Dennis Wilmsim Gespräch mit dem Orthopäden Professor Hanno Steckel aus Berlin.Zusätzliche Klarheit bringt der Blick auf Annie, der virtuellenPatientin im Studio. Wie die Zuschauerinnen und Zuschauer ihreKnochen außerdem aktiv unterstützen können, erklärtSportwissenschaftlerin Jasmin Brandt mit Übungen für ein starkesKnochengerüst.Hilfe mit Knochen aus dem 3D-DruckerWelche Rolle spielen in Zukunft künstliche Knochen aus dem3D-Drucker? Eine Patientin aus Baden-Württemberg gehört weltweit zuden ersten, denen ein mit dieser Technik individuell hergestellterkünstlicher Knochen eingesetzt wurde. Außerdem in dieser Folge:Philipp und seine Familie haben ein besonderes Schicksal zu meistern:Der Fünfjährige wurde mit der sogenannten Glasknochenkrankheitgeboren. "rundum gesund" zeigt, wie die Familie gemeinsam ihrenAlltag meistert.SWR Magazin für ganzheitliche Gesundheit Ernährung, körperlicheFitness und psychische Stabilität, traditionelle Hausmittel und HighTech Medizin - es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf dasmenschliche Wohlbefinden haben, die dabei helfen, Beschwerdenvorzubeugen und Krankheiten zu heilen. Sie alle sind Thema bei"rundum gesund", dem Gesundheitsmagazin im SWR Fernsehen. ModeratorDennis Wilms entlockt Experten praktische Tipps, spricht mit ihnenüber Ursachen von Beschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten.Faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper ermöglicht dabeidie virtuelle Patientin Annie. Kleinste anatomische Details werdenmit ihrer Hilfe im Studio sichtbar. Annie verdeutlicht komplexebiologische Abläufe und gesundheitliche Zusammenhänge. Gemeinsam mitSportwissenschaftlerin und Ernährungscoach Jasmin Brandt zeigt DennisWilms außerdem, wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziertin den Alltag integrieren lassen.Sendung:"rundum gesund: Starke Knochen - beweglich und mobil bleiben",28.10.2019, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/rundum-gesund-starke-knochenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell