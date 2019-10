"rundum gesund: Die Haut - ein sensibles Organ" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Moderation: Dennis Wilms / neue Folge des SWR Gesundheitsmagazins/ 11. November 2019, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDie Haut erfüllt jeden Tag lebenswichtige Aufgaben und schütztetwa vor Umwelteinflüssen und wehrt Stöße und Kratzer ab. Wenn dieHaut als Außenstelle des Immunsystems eine Abwehrreaktion in Gangsetzt, macht sich das auf der Oberfläche bemerkbar. Was, wenn dieBarrierefunktion gestört ist und die Haut übermäßig auf harmloseReize reagiert? "rundum gesund: Die Haut - ein sensibles Organ"liefert Antworten rund um das größte Sinnesorgan des Menschen. Zusehen am Montag, den 11. November, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Folge 24: Themenschwerpunkt Haut - ein sensibles Organ Etwa 14Prozent aller Kinder in Deutschland und ein bis drei Prozent derErwachsenen leiden an Neurodermitis. Die Hauterkrankung ist nichtheilbar, lässt sich jedoch so therapieren, dass die BetroffenenLinderung erfahren. Warum bekommen Patienten Neurodermitis und worinliegt der Unterschied zu einer Allergie? Mit Bestseller-Autorin undDermatologin Dr. Yael Adler aus Berlin spricht Moderator Dennis Wilmsin "rundum gesund" über Erkrankungen der Haut. Gemeinsam zeigen sieMöglichkeiten zur Selbsthilfe und verdeutlichen anhand der virtuellenPatientin Annie, was eigentlich im Körper passiert, wenn es juckt.Wenn die Haut nicht aufhört zu juckenPatienten, deren Juckreiz so stark ist, dass sie es kaum mehraushalten, finden an der Uniklinik Münster Hilfe. Im dortigendeutschlandweit einmaligen Kompetenzzentrum arbeiten Spezialistinnenund Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen Hand in Hand, umBetroffenen langfristig zu helfen und den individuellen Ursachen desHautjuckens auf den Grund zu gehen. Die 21-jährige Studentin JuliaEbert leidet seit ihrer Kindheit an chronischer Nesselsucht. DieSendung zeigt, wie sie mit ihrer Krankheit umzugehen lernte und wiees ihr heute geht. Ernährungsempfehlungen für gesunde Haut undÜbungen zum Entspannen gibt es von Bewegungs- und ErnährungsexpertinJasmin Brandt.SWR Magazin für ganzheitliche Gesundheit Ernährung, körperlicheFitness und psychische Stabilität; traditionelle Hausmittel undHigh-Tech-Medizin - es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf dasmenschliche Wohlbefinden haben. Sie alle sind Thema beim SWRGesundheitsmagazin "rundum gesund". In jeder 45-minütigen Folgeentlockt Moderator Dennis Wilms Expertinnen und Experten praktischeTipps und spricht mit ihnen über Ursachen von Beschwerden und derenBehandlungsmöglichkeiten. Faszinierende Einblicke in den menschlichenKörper ermöglicht dabei die virtuelle 3D-Patientin Annie, die mitAugmented-Reality-Technik ins Bild geholt wird. Kleinste anatomischeDetails werden auf diese Weise im Studio zum Teil mehrere Meter groß.Annie macht komplexe Abläufe und Zusammenhänge leicht verständlichsichtbar. Gemeinsam mit Sportwissenschaftlerin und Food-Coach JasminBrandt zeigt Dennis Wilms außerdem in jeder Ausgabe von "rundumgesund", wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziert in denAlltag integrieren lassen.Sendung:"rundum gesund: Die Haut - ein sensibles Organ", 11. November2019, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://swr.li/swrfernsehen-rundum-gesund-haut-2019Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell