Finanztrends Video zu



mehr >

Baden-Baden (ots) -Moderation: Dennis Wilms / Folge sechs des SWR Gesundheitsmagazins/ 25. März 2019, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDie Haut ist ein Multitalent: Rund zwei Milliarden Hautzellenschützen den Organismus vor Krankheiten und Sonneneinstrahlung, vorÜberhitzung und Austrocknung. Ohne die Millionen Nervenzellen, die indie Haut eingebettet sind, könnten Menschen weder Temperaturenfühlen, noch per Tastsinn die Welt entdecken. Die Haut verrät eineMenge: wir werden rot, wenn wir uns schämen, wir werden blass, wennwir eine Schreckensnachricht bekommen, wir bekommen Gänsehaut, wirschwitzen. "rundum gesund: Haut" widmet sich den wichtigsten Fragenrund um das größte Organ unseres Körpers. Zu sehen am Montag, 25.März, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Folge sechs: Themenschwerpunkt HautHaut- und Körperkontakt sind wichtig. Bei Neugeborenen wird so dieBasis für die gesunde geistige und körperliche Entwicklung gelegt.Aber auch Erwachsene brauchen Hautkontakt, um Vertrauen und Bindungzu anderen Menschen aufzubauen. Dafür gibt es sogar sogenannte"Kuschelpartys". Wie kann man die Haut schützen? Wie sie pflegen?Worauf muss man achten? Dermatologin und Bestsellerautorin Dr. med.Yael Adler aus Berlin beantwortet Fragen wie diese im Gespräch mitDennis Wilms. Außerdem erklärt sie anschaulich anhand der virtuellenPatientin Annie, wie die Haut altert und warum Cremes denAlterungsprozess nicht aufhalten können.Brustkrebs beim MannAußerdem in der Sendung: Das Thema Brustkrebs beim Mann. Rund70.000 Frauen erkranken deutschlandweit jedes Jahr an Brustkrebs.Doch auch Männer können ihn bekommen. Sehr oft werden sie zu spätbehandelt, weil die Krankheit nicht rechtzeitig erkannt wird. Einregelmäßiges Screening wie bei Frauen gibt es für Männer nicht. DasBewusstsein, dass Männer ebenfalls an Brustkrebs erkranken können,ist nicht besonders ausgeprägt. Die Selbsthilfevereinigung "NetzwerkMänner mit Brustkrebs" möchte das ändern.Neues SWR Magazin für ganzheitliche GesundheitErnährung, körperliche Fitness und psychische Stabilität;traditionelle Hausmittel und High-Tech-Medizin - es gibt vieleFaktoren, die Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden haben. Siealle sind Thema beim SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" In jeder45-minütigen Folge entlockt Moderator Dennis Wilms Expertinnen undExperten praktische Tipps und spricht mit ihnen über Ursachen vonBeschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten. FaszinierendeEinblicke in den menschlichen Körper ermöglicht dabei die virtuelle3D-Patientin Annie, die mit Augmented-Reality-Technik ins Bild geholtwird. Kleinste anatomische Details werden auf diese Weise im Studiozum Teil mehrere Meter groß. Annie macht komplexe Abläufe undZusammenhänge leicht verständlich sichtbar. Gemeinsam mitSportwissenschaftlerin und Food-Coach Jasmin Brandt zeigt DennisWilms außerdem in jeder Ausgabe von "rundum gesund", wie sichBewegung und gesunde Ernährung unkompliziert in den Alltagintegrieren lassen.Sendung:Folge sechs: "rundum gesund: Haut", 25. März 2019, 20:15 Uhr, 45Minuten, SWR Fernsehen"rundum gesund", 20-teilige Reihe seit 21. Januar 2019 montags,20:15 UhrWeitere Informationen unter: http://swr.li/rundum-gesund-hautFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell