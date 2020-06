"rundum gesund: Gute Nacht! Erholsam schlafen" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Moderation: Dennis Wilms / Was hilft gegen Schlafstörungen? / 22. Juni 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenSchlaf ist oft unterschätzt und häufig gestört - aber lebensnotwendig. Rund ein Drittel der Menschen in Deutschland schläft schlecht und findet keine gute Nacht. "rundum gesund: Gute Nacht! Erholsam schlafen" widmet sich dem Drittel Lebenszeit, das zwar verschlafen wird, aber ausschlaggebend für Gesundheit und Wohlbefinden ist. Zu sehen am Montag, 22. Juni 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Schlafen - Regenerationsprogramm für den Organismus Welche Folgen Schlafstörungen haben können, warum gesunder Schlaf so wichtig ist und wie erholsamer Schlaf gelingt - diese Fragen klärt SWR Moderator Dennis Willms mit dem Schlafexperten Dr. Hans-Günter Weeß, Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster. Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie wird verständlich, was im Körper während des Schlafens passiert und wie bedeutend das in der Nacht ablaufende Reparatur- und Regenerationsprogramm für den Organismus ist.Schrittmacher für die ZungeSchlaf-Apnoen, also gefährliche Atemaussetzer während des Schlafens, bemerken Betroffene selbst oft nicht. Die Zunge rutscht dabei in den Rachenraum, die Atmung steht still - in schweren Fällen häufiger als 30 Mal pro Stunde. Ein Zungenschrittmacher kann helfen. Bruno Schlieger aus Schifferstadt hat sich einen Schrittmacher einsetzen lassen. Andere Maßnahmen wie ein Atemgerät und eine Zahnschiene hatten bei ihm nicht den erhofften erholsamen Schlaf gebracht.Schlafwandeln und beruhigende Yogaübungen Schlafwandler verlassen nachts ihr Bett, spülen Geschirr oder dekorieren die Wohnung. Alles im Schlaf, alles Dinge, die tagsüber liegen geblieben sind. An den Ursachen für Somnambulismus, wie Schlafwandeln in der Medizin heißt, wird noch geforscht. Bekannt ist aber: Die meisten Betroffenen sind Kinder. Sie legen das Phänomen beim Großwerden in der Regel ab. Nur wenige schlafwandeln noch als Erwachsene. Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass es sich um eine Aufwachstörung aus der Tiefschlafphase handelt und raten zur individuellen Analyse im Schlaflabor. Leichte Kost und schlaffördernde Lebensmittel stellt Food Coach Jasmin Brandt vor. Außerdem gibt die Sportwissenschaftlerin Tipps für entspannende Yogaübungen, die beruhigen und bei Einschlafproblemen helfen sollen.Sendung:"rundum gesund: Gute Nacht! Erholsam schlafen" 22.6.2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/rundum-gesund-erholsam-schlafenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de,SWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4626363 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell