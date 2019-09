"rundum gesund: Endlich schmerzfrei!" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Wenn im Körper etwas nicht stimmt, sendet er Warnsignale, zumBeispiel in Form von Schmerzen. Ist die Ursache behoben, klingt derSchmerz in der Regel wieder ab. Doch häufig bleibt er und wirdchronisch. Die Deutsche Schmerzgesellschaft schätzt, dass bis zu 16Millionen Menschen in Deutschland unter chronischen Schmerzen leiden."rundum gesund: Endlich schmerzfrei!" widmet sich den Ursachen undBehandlungsmöglichkeiten von akuten und chronischen Schmerzen. Zusehen am Montag, 21. Oktober, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Themenschwerpunkt SchmerzWenn Schmerzen chronisch werden, ist das für die Betroffenen eineQual. Bei jedem zweiten Patienten dauert es länger als ein Jahr, bisdie Diagnose steht. Und jeder Fünfte hat das Gefühl, nicht angemessenbehandelt zu werden. Dabei muss heutzutage niemand Schmerzenaushalten, klärt Professor Sven Gottschling auf. Er ist Chefarzt desZentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie amUniklinikum des Saarlandes. Mit Hilfe der virtuellen Patientin Anniezeigt er im Studio bei Dennis Wilms, wie Schmerz entsteht und was derUnterschied zwischen akuten und chronischen Schmerzen ist.Chancen und Gefahren der Schmerzbekämpfung Die Zuschauerinnen undZuschauer erfahren außerdem, welche neuen Behandlungsmethoden sichdurch medizinisches Cannabis ergeben und welche Gefahren beimübermäßigen Konsum von rezeptfreien Schmerzmitteln bestehen können.Sportwissenschaftlerin Jasmin Brandt zeigt gezielte Übungen zurStärkung des Rückens, die Betroffenen helfen sollen, auch zuhauseetwas gegen ihre Schmerzen zu unternehmen.SWR Magazin für ganzheitliche Gesundheit Ernährung, körperlicheFitness und psychische Stabilität, traditionelle Hausmittel und HighTech Medizin - es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf dasmenschliche Wohlbefinden haben, die dabei helfen, Beschwerdenvorzubeugen und Krankheiten zu heilen. Sie alle sind Thema bei"rundum gesund", dem Gesundheitsmagazin im SWR Fernsehen. ModeratorDennis Wilms entlockt Experten praktische Tipps, spricht mit ihnenüber Ursachen von Beschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten.Faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper ermöglicht dabeidie virtuelle Patientin Annie. Kleinste anatomische Details werdenmit ihrer Hilfe im Studio sichtbar. Annie verdeutlicht komplexebiologische Abläufe und gesundheitliche Zusammenhänge. Gemeinsam mitSportwissenschaftlerin und Ernährungscoach Jasmin Brandt zeigt DennisWilms außerdem, wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziertin den Alltag integrieren lassen.Sendung"rundum gesund: Endlich schmerzfrei", 21. Oktober 2019, 20:15 Uhr,45 Minuten, SWR Fernsehen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/rundumgesundendlichschmerzfreiFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell