ruf Sommerjobs für Foodies, Küchenhelden und Deko-Queens / Persönlich wachsen, Spaß haben und sich engagieren als Jugendreiseleiter*in (FOTO)

Du kochst gern oder möchtest es lernen? Du bist ein richtigerFoodie und wolltest immer schon mal mit einem Koch-Profi zusammenarbeiten? Dufreust dich über Tipps und Tricks für deine Studentenküche? Du zauberst gernetolle Tischdekos? Dann bewirb dich für die Küchencrew von ruf Jugendreisen. Ander Seite unserer Chefköche kannst du dein Können am Herd erweitern, vielKnow-how rund ums Kochen mitnehmen und dein Talent als Deko-Queen oder -Kingentdecken. Noch besser: Du arbeitest an tollen Orten im sonnigen Süden, hastnetteste Kolleg*innen und profitierst von unserer umfassendenReiseleiter*innen-Ausbildung. So kannst du mit viel Spaß persönlich wachsen unddich engagieren.Wir veranstalten Jugendreisen an vielen attraktiven Zielen in Europa. In einemGroßteil der Destinationen stammt die Verpflegung aus der ruf eigenen Küche, dievon den Gästen regelmäßig Bestnoten erhält. Hier verarbeitest du frischeregionale Zutaten und lernst vielfältige Rezepte kennen: vegetarische, vegane,mit Superfoods, bei Bedarf auch gluten- oder laktosefrei und mehr. Die Speisenpräsentieren wir ansprechend dekoriert in Buffetform. So kannst du auch rund umdie Tischdeko schöne Ideen mitnehmen.Nicht nur in der Küche suchen wir Verstärkung. Du kannst dich auch alsSportteamer*in, Nachtwächter*in, Sprachteamer*in, Materialassistent*in oder aufviele andere Jobprofile bewerben. Werde eine(r) unserer insgesamt 1.200Reiseleiter*innen, die bei uns wertvolle Erfahrungen sammeln, ihre Skillsweiterentwickeln und eine tolle Zeit erleben. Viele Einsätze lassen sich alsPflichtpraktikum fürs Studium anrechnen.Du bist richtig bei uns, wenn du:- Spaß am Umgang mit Jugendlichen hast- teamfähig, offen und verantwortungsbewusst bist- mindestens 18 Jahre alt bist- mindestens 10 Tage Zeit hastMit einer theoretischen Ausbildung in Bielefeld bzw. einem Ort in deiner Nähebereiten wir dich umfassend auf deinen Praxis-Einsatz bei einer ruf Jugendreisevor. Unsere Ausbildung hat Qualität. Der TÜV NORD hat unserQualitätsmanagementsystem zertifiziert, das sich unter anderem auf die Personal-und Ausbildungskonzepte bezieht. Unsere ruf Zertifikate für den Einsatz und allebei uns absolvierten Seminare und Fortbildungen lassen sich als Nachweise fürdie berufliche Zukunft nutzen. Auf www.ruf.de/jobs kannst du dich ganz einfachonline bewerben. Auf www.ruf-akademie.de kannst du dich umfassend über dieAusbildung und den Einsatz als ruf Reiseleiter*in informieren.