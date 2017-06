rückenwind für aktien – zinsen bleiben unten

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

in zwei Wochen feiert die Bundesbank ihren 60. Geburtstag. Dabei erlebt die altehrwürdie Institution seit einigen Jahren die wohl schwierigste Phase seit der Gründung. Schließlich hat die EZB längst das Zepter übernommen und konterkariert mit ihren Anleihenkäufen die solide Politik der Bundesbank. Doch:

Des einen Leid ist des anderen Freud. Denn durch die expansive Geldpolitik ist die EZB mittlerweile der größte Gläubiger der EU-Staaten. Dabei sind die Länder mittlerweile so hoch verschuldet, dass ein Anstieg des Zinsniveaus zu einer nicht-f nanzierbaren Mehrbelastung werden dürfte. Ich gehe daher davon aus, dass die derzeiten Niedrigzinsen noch einige Jahre Bestand haben müssten. Das bedeutet:

Damit bleiben die Voraussetzungen für Sachwerte wie Aktien nach wie vor glänzend. Es ist also davon auszugehen, dass die Kurse in zwölf Monaten (deutlich) höher stehen werden als heute. Natürlich wird es in der Zwischenzeit immer mal wieder Korrekturen geben, doch genau in diesen Schwächephasen eröffnen sich herausragende Einstiegsgelegenheiten. Genau darum geht es in den kommenden Wochen!

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion