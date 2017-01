Der rückengerechte Schulranzen - Checkliste für den Ranzenkauf (FOTO)

Selsingen (ots) -Der Schulanfang ist etwas ganz besonders für die Kleinen. Häufigfiebern sie schon lange vorher darauf hin, denn der Schulstart birgtviele neue Abenteuer. Meist wird schon der Kauf des Schulranzens zueinem großen emotionalen Erlebnis. Für die Kinder steht vor allemeins im Mittelpunkt: das Aussehen. Eltern hingegen achten vorrangigauf die gesundheitlichen Aspekte. Insbesondere dieRückenfreundlichkeit ist bei der Kaufentscheidung ein wichtigesThema, denn der Schulranzen wird fast jeden Tag getragen und derKinderrücken sollte dadurch nicht falsch belastet werden. Die AktionGesunder Rücken (AGR) e. V. hat sich auf die ergonomischenEigenschaften von Produkten spezialisiert und gibt Tipps worauf eswirklich ankommtIn vielen Köpfen herrscht die Vorstellung: je leichter, destobesser. Allerdings darf man das nicht pauschalisieren. Das Gewichtallein ist nicht ausschlaggebend, wenn Beschwerden auftreten. JedesKind hat eine individuelle Belastungsverträglichkeit. Diese wird auchdurch die Belastungsdauer, das Trageverhalten, die Muskulatur und dieergonomische Qualität des Ranzens beeinflusst. Aus einemSchutzbedürfnis gegenüber den Heranwachsenden heraus wird jedochjedes zusätzliche Gewicht kritisch betrachtet. Wissenschaftlichfundierte Belege, dass Rückenschmerzen bzw. Haltungsschwächenausschließlich dem Tragegewicht geschuldet sind, gibt es nicht.Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass es bei durchschnittlich fittenHeranwachsenden auch bei einem Tragegewicht von 20 % ihresKörpergewichtes keine Hinweise auf Überlastung (lt. Kid-Check Studieder Universität des Saarlandes 2008) gibt, wohingegen körperlichschwächere Kinder durchaus schon bei 12 % Tragegewicht entsprechendeAnzeichen aufweisen. Normwerte verleiten somit zu irreführendenKaufentscheidungen und lenken den Blick von eigentlich komplexerenProblemen ab.Es finden bereits vielerorts wieder Ranzenpartys statt, auf denendie aktuellen Modelle den zukünftigen Erstklässlern und ihren Elternpräsentiert werden. Um bei der Ranzenparty gut informiert undgerüstet zu sein, gibt die AGR die folgenden wichtigen Hinweise:1. Gewicht: Oftmals wird bei sehr leichten Ranzen an wichtigenergonomischen Details gespart, denn irgendwo muss das fehlendeGewicht kompensiert werden. Deswegen sollte das Gesamtpaketstimmen. Allzu schwer sollte er dennoch nicht sein: Im leerenZustand sind maximal 1,3 Kilogramm empfehlenswert.2. Fächeraufteilung: Ein rückengerechter Schulranzen sollte esermöglichen, dass schwere Gegenstände, beispielsweise durch einBücherfach, besonders nah am Rücken verstaut werden. So ziehtder Ranzen nicht nach hinten.3. Rückenpolsterung: Die Rückenkonstruktion ist aus ergonomischerSicht von großer Bedeutung. Sie muss stabil sein und sichgleichzeitig der natürlichen Form der Wirbelsäule anpassen. DerRanzen sollte möglichst mittig am Rücken platziert werden.Zudem muss die Polsterung atmungsaktiv und rutschfest sein.4. Brust-, Hüftgurt und Tragegriff: Für einen optimalen Sitz amKörper ist ein Brustgurt wichtig. So wird das Herunterrutschender Träger vermieden. Ebenfalls sinnvoll zur zusätzlichenzentrierten Fixierung ist ein Hüftgurt. Zum bequemen Hochhebensollte der Ranzen zudem über einen Tragegriff verfügen.5. Schulterträger: Eine gute Polsterung und eine Mindestbreite vonvier Zentimetern sind bei den Schulterträgern wichtig, denn aufden Schultern lastet ein Großteil des Gewichts. Außerdem müssendie Schulterträger in ihrer Länge verstellbar sein, um sieindividuell anpassen zu können. Die Länge sollte so eingestelltwerden, dass der Schulranzen nah an den Schulterblätterngetragen wird.Besonders rückenfreundliche Schulranzen lassen sich am Gütesiegelder AGR auf den ersten Blick erkennen. Alle Modelle von Step by Stepsowie Ergo Style, Ergo Style Fun und Ergo Style plus von DieSpiegelburg erfüllen die genannten Kriterien und wurden deswegen vonder AGR zertifiziert.Der rückenfreundliche SchulrucksackOftmals finden die Kids im Laufe der Schuljahre den klassischenSchulranzen zu uncool und wünschen sich einen Schulrucksack. Die guteNachricht: Auch Rucksäcke gibt es mit AGR-Gütesiegel. Sie müssengrundsätzlich die gleichen Kriterien erfüllen wie Schulranzen auch.Zusätzlich ist eine Rückenlängenanpassung wichtig, damit der Rucksackmit dem Kind mitwachsen kann. Bei den größeren Kindern kann zudem dasGewicht über einen Beckengurt besser verteilt werden. Außerdem mussder Rucksack durch einen Tunnelzug manuell nah an den Rückenherangebracht werden und stabil auf dem Boden stehen können. Diefolgenden Modelle sind AGR-zertifiziert:- Flexline und 2in1 von Step by Step, sehen aus wie Schulrucksäckeund wurden für Kinder ab der 1. Klasse entwickelt.- Flex Style und Flex Style Fun von Die Spiegelburg- EvverClevver 2 von Coocazoo.Über die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20Jahren daran, ein Bewusstsein für die Bedeutung rückengerechterVerhältnisse zu schaffen. Eine wichtige Entscheidungshilfe fürVerbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar. Vonunabhängigen medizinischen Gremien als besonders rückenfreundlicheingestufte Alltagsgegenstände können mit dem Gütesiegelausgezeichnet werden. Weiterführendes Informationsmaterial und einenÜberblick über aktuelle Broschüren und Bücher finden Sie online unterwww.agr-ev.de/patientenmedienPressekontakt:Aktion Gesunder Rücken e. V:Tanja CordesTel: +49 (4761) 926358315E-Mail: tanja.cordes@agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder R?cken e. V., übermittelt durch news aktuell