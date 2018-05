Baden-Baden (ots) -Entertainerin Désirée Nick berichtet im "Nachtcafé" über ihrevergangene Liebe zu Heinrich Prinz von Hannover / Freitag, 18. Mai2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen17 Jahre lang war Désirée Nick (61) mit Heinrich Prinz vonHannover liiert. Aus der verheimlichten Beziehung ging Sohn Oscarhervor, der heute 21 Jahre alt ist. Doch die Künstlerin war demhochadligen Welfenhaus nicht standesgemäß - der Prinz verleugnetenicht nur die Beziehung, sondern auch das gemeinsame Kind undheiratete stattdessen Thyra von Westernhagen. Désirée Nick musstemehrfach klagen, denn auch als die Vaterschaft des Welfenprinzenunzweifelhaft feststand, verweigerte dieser die Unterhaltszahlungen.Zu sehen im "Nachtcafé: Traumwelt Adel - zwischen Faszination undFassade", am 18. Mai, 22 Uhr im SWR Fernsehen.Désirée Nick bestätigt den Kontakt zwischen ihrem Sohn undHeinrich Prinz von Hannover Im "Nachtcafé" spricht Désirée Nick überihre damalige Beziehung mit Heinrich Prinz von Hannover und erklärtwarum sie trotz aller Zurückweisung die geheime Affäre fortsetzte:"Wie kann ich einen Menschen nicht lieben, der mir das schönsteGeschenk meines Lebens gemacht hat." Weiter berichtet dieEntertainerin: "Ja, er hat Kontakt zu unserem Sohn, den er allerdingsvor seiner Familie heimlich halten muss." Ihre persönliche Bilanzdieser konfliktreichen Beziehung beschreibt Désirée Nick ebenfalls:"Mein Ex bleibt der Linie der Familie treu: Auch die Ehe von PrinzErnst-August von Hannover mit Caroline von Monaco ist am Ende, abersie lassen sich nicht scheiden. Das ist der Stil des HausesHannover.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen.Sendung:"Nachtcafé: Traumwelt Adel - zwischen Faszination und Fassade" amFreitag, 18. Mai 2018, 22 Uhr im SWR FernsehenHinweis: Zitate dürfen ausschließlich in Verbindung mit folgenderNennung verwendet werden: "Nachtcafé: Traumwelt Adel - zwischenFaszination und Fassade" am Freitag, 18. Mai 2018, 22 Uhr im SWRFernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell