Die royale Hochzeit des Jahres am Samstag live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Am Samstag, 19. Mai 2018, geben sich Prinz Harry und Meghan Markledas Ja-Wort. Einer der letzten Single-Prinzen kommt unter die Haube,und eine geschiedene US-Schauspielerin bringt frischen Wind insbritische Königshaus. Das ZDF berichtet ab 11.00 Uhr live über "Harry& Meghan - Die Traumhochzeit". Aus Windsor melden sich ZDF-ModeratorNorbert Lehmann, "ZDF Royal"-Expertin Julia Melchior undZDF-London-Korrespondentin Diana Zimmermann. Die Trauung findet gegen13.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in der St.-George's-Kapelle auf demGelände von Schloss Windsor statt. Abgehalten wird sie vom Erzbischofvon Canterbury, Justin Welby. Nach der Zeremonie wollen Harry undMeghan mit einer Pferdekutsche über die Hauptstraßen der Stadt fahrenund sich der Öffentlichkeit zeigen.Am Samstag, 19. Mai 2018, 17.35 Uhr, nimmt "plan b" im ZDF dieroyale Hochzeit auf Schloss Windsor zum Anlass, um aufrenovierungsbedürftige Schlösser in Großbritannien und Deutschland,in Spanien und Frankreich zu schauen. In "Rares & Royales - Ein Herzfür Schlösser" stellt "plan b" Initiativen vor, die sich für dieRettung des europäischen Kulturerbes engagieren.Die emotionalen Höhepunkte des Hochzeitstages zeigt dann um 19.25Uhr "Leute heute spezial: Harry & Meghan - Traumhochzeit in Windsor"im ZDF. Von der Ankunft der Gäste bis zum Ja-Wort und denFeierlichkeiten nach der Trauungszeremonie blickt "Leute heutespezial" mit Moderatorin Karen Webb auf alle Ereignisse der Hochzeitund beleuchtet die weltweiten Reaktionen.