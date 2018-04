Ein riesiger Spiegel in São Paulo konfrontiert die Menschen damit, dass auch sie Opfer der aktuellen Korruption sind - eine Aktion von Momentum für Estadão

Die Kampagne zeigt, dass jeder einzelne ein Opfer der Veruntreuungöffentlicher Ressourcen ist. Die präsentierten Informationen sind einwirkungsvolles Mittel, um Menschen mit der aktuellen Situation zukonfrontieren und sie zu motivieren, intelligent zu wählen(#smartvote)Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Haben Sie sich jemals gefragt, obeine Person, die unversorgt in einem Krankenhausgang einesöffentlichen Krankenhauses stirbt, ein Opfer von Korruption ist? Wasist mit den Menschen, die Mühe haben, ihre privateKrankenversicherung zu bezahlen, weil das öffentlicheGesundheitssystem versagt? Was ist mit der Familie, die sich keineKinderbetreuung leisten kann? Den Arbeitslosen? Einem Unternehmer,der sein Geschäft schließen muss, weil mangelndes Vertrauen eineKrise ausgelöst hat? Ja, sie alle sind Opfer der Korruption.Unabhängig von den individuellen Geschichten aller brasilianischenBürger haben wir 217 Millionen Opfer. In einem Land, in dem nurwenige im Gefängnis sitzen, weil sie öffentliche Ressourcenveruntreut haben.Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, hat die WerbeagenturMomentum eine spezielle Kampagne für die Zeitung Estadão geschaffen.Von 2.-8. April steht ein riesiger Spiegel auf der Praça da Sé, einemPlatz im Herzen von São Paulo City. Die Passanten sollen sich darinselbst als "Verdammte" der Korruption wahrnehmen. Die Idee hinter derAktion ist, dass die Menschen durch das Betrachten ihrer eigenenGesichter realisieren, dass auch sie an den Folgen der Veruntreuungvon Regierungsgeldern leiden.Die Kampagne geht sogar noch weiter. Sie bringt nicht nur dasProblem ans Tageslicht, sondern zeigt auch die Möglichkeit einerechten Veränderung auf: #voteinteligente (#smartvote). Unter diesemMotto motiviert die Kampagne, sich besser zu informieren und diebesten Kandidaten für alle Regierungssitze zu wählen, über die in denWahlen im Oktober entschieden wird."Das ist ein kritischer Moment für Brasilien. Jeden Tag machtEstadão die traurige Situation des Landes deutlich: Mit Nachrichtenüber die Veruntreuung durch Korruption und Bestechung und darüber,wie die Menschen leiden, weil ihnen die Mittel fürKrankenversicherung, Ausbildung, Sicherheit und andere wichtigeLebensbereiche fehlen. Mit dieser Initiative möchten wir einenBeitrag leisten, der weiterreicht als unsere Berichterstattung unddie Menschen dazu einlädt, nachzudenken und Veränderungen zufordern", so Flávio Pestana, Executive Commercial Director beiEstadão."Damit sich etwas ändert, ist es wichtig, dass die Menschen sichselbst als einen der vielen Betroffenen wahrnehmen. Die Aktion hatzum Ziel, eine Veränderung zu bewirken, die sich in den kommendenWahlen materialisieren kann. Wir haben die Gelegenheit ergriffen, dieBedeutung von qualitativ hochwertigem Journalismus aufzuzeigen, dennohne Journalismus gibt es keine Menschenrechte und keine Demokratie.In Zeiten wie diesen muss das besonders deutlich werden, daFalschinformationen und "Fakenews" um sich greifen", so Maria LauraNicotera, Vorstandsvorsitzende von Momentum.Die Kampagne wird über Anzeigen und die Profile von Estadão in densozialen Medien vorangetrieben, sowie durch eine Aktion fürInfluencer, die eine Estadão-Ausgabe mit laminiertem Umschlagerhalten haben, eine Anspielung auf den installierten Spiegel.Die Aktion fällt in eine Zeit, in der Untersuchungen wegenKorruption große Zustimmung in der Bevölkerung erfahren. Laut einerBefragung von Ipsos im März wünschen sich mehr als 90 % derBrasilianer, dass die "Operation Autowäsche", die größteKorruptionsuntersuchung in der Geschichte, zu Ende gebracht wird,egal wie viel sie kostet. Der Anteil der Befragten, der sich für dieUntersuchung ausspricht, war in den Umfragen, die das Institut in denletzten zwei Jahren durchgeführt hat, immer ähnlich hoch. Der jüngsteBericht zeigt zudem, dass 7 von 10 Befragten glauben, dass dieUntersuchung das Potenzial hat, Brasilien wieder zu einemernstzunehmenden Land zu machen.** Die Daten sind Teil der monatlichen Studie "Pulso Brasil", dievon Ipsos Public Affairs durchgeführt wird. Ipsos führte vom1.-13.März 2018 eine persönliche Befragung von 1200 Personen in 72Städten in Brasilien durch. Die Fehlerspanne beträgt 3 Prozentpunkte.