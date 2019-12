Die riesige Filmbibliothek von Love Nature mit großartigen Natur- und Wildlife-Dokumentationen jetzt auf Sky Ticket (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Love Nature: Hunderte Programmstunden eines der weltweitführenden Produzenten von Dokumentationen und Serien rund um diefaszinierende - Tier- und Pflanzenwelt in brillantem HDMit dem Sky Entertainment Monatsticket jederzeit auf Abruf verfügbar6. Dezember 2019 - Faszinierende Tier- und Naturdokumentationen in besterBildqualität, gefilmt in 40 Ländern rund um den Globus, darauf dürfen sich SkyTicket Kunden ab sofort freuen. Mit dem Sky Entertainment Monatsticket erhaltenNutzer jederzeit Zugriff auf die einzigartigen Programme von Love Nature, wo undwann immer sie wollen. Allein im ersten Jahr der Partnerschaft habenWildlife-Fans mit Sky Ticket die Auswahl aus über 200 Stunden hochkarätigerAufnahmen.Zu den Highlights in bester HD-Qualität zählen etwa "Afrika: Unterwasserwelten","Afrika: Geheime Königreiche", "Die Affeninsel", oder Tierserien wie "Angriffund Verteidigung", oder "Das geheime Leben der Wombats" und andererfaszinierender Tierarten.Über Love Nature:Love Nature ist ein moderner, plattformunabhängiger Videostreaming-Service in4K-Qualität rund um das Thema Natur und Tierwelt. Ganz gleich, ob linearesFernsehen, OTT, VOD oder YouTube: Love Nature erreicht Zuschauer und Liebhaberder Tierwelt auf jeder Plattform, denn sie sind überall verfügbar. Dadurchwächst Love Nature immer und immer weiter und bietet Zuschauern durchbeeindruckende Geschichten über die Natur sowie atemberaubende Aufnahmen in 4Kund HDR die Möglichkeit, der Natur ganz nah zu sein. Ziel ist es, durch dieInhalte - eine der größten Sammlungen an Filmen und Serien in 4K zum ThemaNaturkunde - ein tieferes Verständnis von und eine Verbindung zu dem Planeten,den wir unsere Heimat nennen, zu fördern. Love Nature ist einGemeinschaftsprojekt von Blue Ant Media und Smithsonian Networks. Erfahren Siemehr über uns unter lovenature.com / Twitter / Facebook / YouTube / InstagramÜber Blue Ant Media:Blue Ant Media ist ein internationaler Produzent, Vertreiber, Kanalbetreiber undUnternehmen für Gaming- und Video-Inhalte. Unter dem Namen "Blue Ant Studios"besitzen und betreiben wir zahlreiche Produktionsunternehmen in Nordamerika, demVereinigten Königreich und Australasien, die Inhalte für Sender undStreaming-Plattformen in zahlreichen Genres wie Factual Entertainment,Dokumentationen, Zeichentrickfilme und -serien für Erwachsene und Dramaerstellen. Blue Ant International, unser Vertriebsgeschäft, bietet einenumfangreichen Inhaltskatalog, einschließlich eines der weltweit größten Angebotean Naturdokumentationen in 4K. Blue Ant Media betreibt lineare und SVOD-Kanäleauf mehreren Kontinenten unter 14 Marken, wie Love Nature, Smithsonian ChannelCanada, BBC Earth (Kanada), ZooMoo, Arcade Cloud etc. Unser Unternehmen fürGaming- und Video-Inhalte, Omnia Media, verfügt über das weltweit größteGamer-Talentnetzwerk. Es erstellt und verbreitet Gaming- und Video-Inhalte aufdigitalen und OTT-Plattformen wie YouTube, Snapchat oder Facebook. Der Hauptsitzvon Blue Ant Media befindet sich in Toronto - zudem verfügt das Unternehmen überneun internationale Niederlassungen in Los Angeles, Singapur, Auckland, Dunedin,London, Washington D.C., Sydney, Beijing und Taipei.Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm vonSky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, dieneuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, dieaktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerätihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy onlinejederzeit kündbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4461131OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell