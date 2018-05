Mit der richtigen Ernährung das Krebsrisiko senken?

Baden-Baden (ots) -SWR Wissensmagazin "odysso: Wissen im SWR. Heilsame Ernährung" /Donnerstag, 24. Mai, 22 Uhr, SWR FernsehenKönnen bestimmte Nahrungsmittel das Krebsrisiko senken? Und wennja, welche? "odysso" ist der heilsamen Kraft der Ernährung auf derSpur. Die Sendung gibt wertvolle Ernährungstipps und enthüllt dasKräuterwissen der Gegenwart. Der Wildpflanzenexperte Dr. MarkusStrauß stellt am Beispiel des Stuttgarter Stadtwaldes den Wald alsreichhaltigen Fundort heilender Substanzen vor. Schon im Mittelalterschuf die Mystikerin Hildegard von Bingen, von der katholischenKirche als Heilige verehrt, die Grundlage für den kundigen Umgang mitWirkstoffen aus dem Kräutergarten. Doch warum spielt das Wissen vondamals keine größere Rolle im heutigen Ernährungsalltag? Antwortengibt es in "odysso: Wissen im SWR. Heilsame Ernährung" am Donnerstag,24. Mai 2018, um 22 Uhr im SWR Fernsehen.Wie gut ist die "Mittelmeerdiät"?Ernährungswissenschaftler auf der ganzen Welt loben die Vorzügeder sogenannten "Mittelmeerdiät"- mit frischen Kräutern, Nüssen,weißem Fleisch, fettarmer Milch sowie viel Obst und Gemüse. Doch wiehilfreich ist diese mediterrane Ernährungsweise tatsächlich für dieGesundheit? Die Suche nach gesunder Ernährung gleicht einer Odysseedurch einen regelrechten Dschungel widersprüchlicher Studien. Das SWRWissensmagazin "odysso" bringt Licht ins Dunkel und beantwortet dieFrage, welche Ernährung gut und welche sogar heilsam ist."odysso" - das SWR Wissenschaftsmagazin mit Dennis WilmsDas SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" stellt Zusammenhänge her undprüft Erkenntnisse der Forschung kritisch auf ihre Auswirkungen aufMensch, Gesellschaft und Umwelt. "odysso" fragt nach, welcheHoffnungen und welche Gefahren sich hinter Entdeckungen undEntwicklungen der Wissenschaft oder gesellschaftlichen Veränderungenverbergen. Durch die Sendung führt Moderator Dennis Wilms, der neben"odysso" auch die Wissensformate "Planet Wissen" (SWR Fernsehen) und"[W] wie Wissen" (Das Erste) präsentiert.Sendung:"odysso: Heilsame Ernährung" am Donnerstag, 24.Mai, 22 Uhr im SWRFernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell