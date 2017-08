Die richtige Zeckenvorsorge für Menschen und Hunde / Dolmetschen der anderen Art - Hundetrainerin aus Leidenschaft (FOTO)

Berlin (ots) -Die Hauptaufgabe von Hundetrainern ist, aus Mensch und Hund einTeam zu machen. Daher sieht sich die Hamburger Hundetrainerin MonicaPertzsch vor allem als Bindeglied zwischen den beiden. Bei ihrerArbeit verbringt sie sehr viel Zeit in der freien Natur, wodurchVorsorgemaßnahmen gegen Zecken eine große Rolle spielen. Für sieselbst und für die Hunde. Denn Zecken können sowohl auf Zwei- alsauch auf Vierbeiner gefährliche Krankheitserreger wie dasFrühsommer-Meningoenzephalitis-(FSME-)Virus übertragen. Mit langerKleidung, der Verwendung von Repellents, dem gründlichen Absuchen desKörpers und einer Impfung gegen FSME kann Zeckenstichen und einemInfektionsrisiko vorgebeugt werden. Bei Hunden helfen vor allem dasAbsuchen und chemische Präparate.Schon als Kind wünschte sich Monica Pertzsch einen Hund. AlsErwachsene holte sie sich mit einem Yorkshire Terrier den erstengeliebten Vierbeiner ins Haus. Ihre Leidenschaft für Hunde wuchsstetig weiter. Da einer ihrer Schützlinge Auffälligkeiten zeigte,fing sie an, sich mit den Themen Hundeschule und -trainingauseinanderzusetzen. In der Folge begann sie Hundetrainer wie den ausFernsehserien bekannten Martin Rütter mit Fragen zu löchern. Diesführte dazu, dass sie selbst eine Ausbildung zur Hundetrainerinbegann. Ihr Fachbereich ist die Grundausbildung. Den Halternklarzumachen, was der Hund möchte und wie der Mensch darauf reagierenkann, sieht sie als ihre Hauptaufgabe an. "Hunde wollen zwei Dinge:Sicherheit und Nahrung. Dem Hundehalter muss das meist erstverdeutlicht werden", fasst Monica Pertzsch ihre Arbeit zusammen.Durch das Training mit ihren Kunden, aber auch durch ihre eigenenHunde, verbringt Monica Pertzsch viel Zeit in der Natur. So ist dieWahlhamburgerin zum Beispiel sehr gern in der Lüneburger Heideunterwegs. Weil sie bei ihren Ausflügen durchs Unterholz streift undüber Wiesen geht, sind ihr die Risiken einer Begegnung mit Zeckenbewusst. Bei Tieren sind diese sogar noch höher als beim Menschen."Nicht nur für Menschen, auch für Haustiere wie Hunde besteht dieGefahr, sich durch Zeckenstiche mit Krankheitserregern anzustecken",erklärt Monica Pertzsch diese Risiken. Daher setzt sie sowohl beisich als auch bei den Tieren auf Vorsorgemaßnahmen. Hunde reagierenbesonders empfindlich auf Borreliose-Bakterien. Deswegen ist esempfehlenswert, bei den Vierbeinern gegen diese Krankheitserreger miteiner Impfung vorzubeugen. Hundehalter können auch sogenannteKontakt-Antiparasitika einsetzen, diese gibt es als Spot-on-Mittel,die auf die Haut der Tiere getropft werden. Zudem hilft es, die Hundenach jedem Aufenthalt in der Natur gründlich nach Zecken abzusuchen.Dasselbe gilt auch für die Halter. Angemessene Kleidung ist natürlichauch sehr wichtig. Dazu gehört die Wahl von langen Kleidungsstückensowie festem Schuhwerk. Denn so wird den Blutsaugern der Zugang zurHaut erschwert. Auf heller Kleidung sind die Spinnentiere einfachererkennbar und können schnell entfernt werden, bevor sie zustechen.Insektenabweisende Sprays, sogenannte Repellents, halten Zeckenzusätzlich auf Abstand. Während es bei Hunden eine Borreliose-Impfunggibt, ist ein Impfschutz gegen diese Erreger beim Menschen nichtmöglich. Dafür können sich Menschen gegen die gefährlichere FSMEimpfen lassen. Diese Impfung trägt dazu bei, einer Erkrankung an FSMEnach einem Zeckenstich vorzubeugen.Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegenFSME vor allem bei Menschen, die in sogenannten FSME-Risikogebietenleben oder dorthin reisen. Zu diesen zählen in Deutschlandbeispielsweise große Teile Bayerns und Baden-Württembergs sowie TeileSüdhessens und Thüringens.Vorbereitung für das Gassigehen. Haben Sie an alles Wichtigegedacht? Der Schnellcheck:- den Hund auf die klimatischen Bedingungen vorbereiten- Futterdummy- Leine und Halsband- Wasser- Zeckenschutz-Halsband für den Hund- den Hund gegen Borreliose impfen- geeignete Kleidung- Repellents zur Abwehr von Zecken- und Mückenstichen- Impfschutz gegen FSME und andere von der Ständigen Impfkommissionempfohlene Impfungen- nach einem Spaziergang: Körper und Hund immer nach Zecken absuchen 