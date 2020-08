Die richtige Outdoor-Ausrüstung (VIDEO)

Stuttgart (ots) - "Preiswert, nützlich, gut? Wanderausrüstung" am 25. August 2020, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike BrenninkmeyerOb Wanderung oder langer Spaziergang, eine gute Ausrüstung kann den Ausflug in die Natur erleichtern. Ob das nur für die teure Profi-Ausrüstung oder auch für die günstigeren Varianten gilt, findet SWR Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer heraus in der Sendung "Preiswert, nützlich, gut? Wanderausrüstung" am Dienstag, 25. August 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARDmediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/) und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal (http://www.youtube.com/marktcheck) zu sehen.Rucksäcke und Schuhwerk für WanderungenIm Discounter werden Rucksäcke schon für 15 Euro angeboten, im Fachhandel kosten sie mitunter das Zehnfache. Ob Qualität und Tragekomfort auch entsprechend höher sind, testet die SWR Moderatorin. Wander-, Trekking- oder stabiler Freizeitschuh - woran erkennt man die geeignete Variante? "Preiswert, nützlich, gut?" macht sich auf die Suche nach der passenden Ausrüstung für Ausflüge und Wanderungen im Grünen."Preiswert, nützlich, gut?"Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leistungs-Verhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?"Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar unter https://www.ardmediathek.de/ard/ oder beim SWR unter http://www.SWR.de/marktcheckAußerdem auf Youtube unter https://www.youtube.com/marktcheckFotos bei http://www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/preiswert-nützlich-gut-wanderausrüstung (https://www.swr.de/untern ehmen/kommunikation/pressemeldungen/swrfernsehen-preiswert-nuetzlich-gut-outdoor -2020-104.html)Newsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7169/4687450OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell