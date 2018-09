Berlin/Potsdam (ots) - Kleidung zu entwerfen, die derPersönlichkeit des Einzelnen Raum lässt, das motivierte Sema Gedik,als sie mit ihrem Modedesign-Studium an der Hochschulde für Technikund Wirtschaft in Berlin begann. Ihre kleinwüchsige Cousine teiltedie gleiche Leidenschaft für Mode - doch passende, schön designteKleidung fand sie kaum. Gedik sah die Marktlücke, arbeitete sich imRahmen ihrer Bachelorarbeit ein und stellte fest, dass es alleinschon an Konfektionsgrößen fehlte, die die Proportionen vonkleinwüchsigen Menschen berücksichtigen.Es musste also erst einmal eine internationale Größentabelle her.Zusammen mit ihren Mitstreitern Elisabeth Kitzerow, Jan Siegel undNatalia Wisniewski legte Sema Gedik los, zunächst auf eigene Kosten,ab Sommer 2017 bekamen sie Unterstützung durch das Berliner StartupStipendium. Mithilfe von Reihenmessungen konnten sie dieGrößentabelle weiterentwickeln und im intensiven Austausch mit ihrerZielgruppe Prototypen fertigstellen. Im Herbst 2017 gründete dieStudentin mit ihrem Wegbegleiter, dem Produktmanager Jan Siegel, ihreFirma. Eine Crowdfunding-Kampagne diente als Starthilfe und alsTestballon, ob ihr Modell funktioniert.Sowohl finanziell als auch logistisch ging das Experiment auf: Sieerreichten ihr Finanzziel und konnten die Ware in der angepeiltenZeit ausliefern. Im April 2018 starteten sie den Online-Shop underhalten bereits ohne großen Marketingaufschlag regelmäßigBestellungen. Ein besonderer Erfolg: Retouren, ein massives Problemvieler Webshops, gab es bisher nicht. In weniger als einer HandvollFällen gab es noch Änderungswünsche.So überrascht es nicht, dass ihre Unternehmung auch schon dasInteresse von Investoren geweckt hat. Gedik und Siegel bevorzugen einsolides Geschäftsmodell: Sie möchten nachhaltig und selbstbestimmtwachsen. Sie setzen bei der Produktentwicklung und im Vertrieb aufKooperationen - und auf ihre Förderer, die ihnen derzeitbeispielsweise Reisen zu Messen finanzieren oder sie mit kostenloserRechtsberatung unterstützen. Gewinne und Preisgelder werdentransparent im Team aufgeteilt, feste Gehälter können sie derzeitnoch nicht auszahlen. Dennoch bleiben alle Beteiligten an Bord.Denn sie sind davon überzeugt, dass das Konzept von Auf Augenhoeheaufgehen wird. Die glücklichen Gesichter ihrer Kunden zu sehen, wennsie erstmals richtig gut sitzende Kleidung tragen, ist ihnenBestätigung und Motivation zugleich. Inklusion bedeutet für Gedikübrigens nicht, ihr Angebot als "Nische" zu verstehen, sondern dasVerbindende in der Mode aufzuzeigen - und so bietet ihr Online-Shopseit Neustem auch Produkte an, die Menschen aller Größen passen, wieT-Shirts, Caps oder Schals.Wie auch die anderen diesjährigen deGUT-Repräsentanten ist SemaGedik auf der Messe persönlich anwesend. Am 13. Oktober um 14.45 Uhrerzählt sie auf dem "Marktplatz" ihre Gründungsgeschichte und stehtfür Fragen zur Verfügung.Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12.und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin in Treptow. Rund 140 Aussteller und Berater sowieein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten denBesucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowieintensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren.Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) undder Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wirdgefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrich-Ebert-Straße 9114467 PotsdamTel.: 0331/231 890-22E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell