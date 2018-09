Die revolution von Novamont für die kosmetikbranche: Jetzt ist eine produktlinie auf dem markt, die das problem der gewässerverschmutzung durch mikroplastik beseitigen kann

Novara, Italien (ots/PRNewswire) -Die Anwendung der Novamont-Technologie auf Kosmetik unter Einsatzerneuerbarer Rohstoffe ermöglicht die Herstellung von leichtbiologisch abbaubaren Inhaltsstoffen, deren Leistungen mit denenherkömmlicher Mikroplastik vergleichbar sind(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/611387/Novamont_Logo.jpg )Die in Kosmetikprodukten enthaltene und nicht biologisch abbaubareMikroplastik stellt einen Grund zur Besorgnis dar, da sie einer derAuslöser für die Verschmutzung der Gewässer ist. Jeden Tag strömenTonnen von "Plastikstaub" durch die europäischen Meere, die aus derVerwendung von Körperpflegemitteln stammen (sprich Mikroplastik mitPeeling-Funktion für Duschgels und verschiedene Reinigungsprodukte,oder auch sogenannte "Rinse-off"-Produkte, die wieder abgewaschenwerden) und auch Mikroplastik, die in Gesichts- oder Körpercremes,Sonnenschutzprodukten und Make-up bestimmte technische Leistungenerfüllen muss (Produkte, die auf der Haut verbleiben oder sogenannte"Leave-on"-Produkte). Auf europäischer Ebene werden Maßnahmen zurBeschränkung des Einsatzes von Mikroplastik in der Kosmetikerforscht, die im Übrigen in einigen europäischen Ländern bereitsumgesetzt wurden, und für "Rinse-off-Produkte" stehen bereits einigeLösungen zur Verfügung.Für den komplexeren Bereich der "Leave-on"-Produkte sind hingegentechnisch wirksame und wirklich nachhaltige Lösungen dringenderforderlich.Unter der Voraussetzung, die natürlichen Ressourcen mittels einerinnovativen Entwicklung zu bewahren und zu regenerieren, hat NOVAMONTin enger Zusammenarbeit mit ROELMI HPC (dem über langjährigeErfahrung verfügenden italienischen Marktführer im Bereich derHerstellung von aktiven, funktionsfähigen und nachhaltigenInhaltsstoffen) eine Reihe von leicht biologisch abbaubarenInhaltsstoffen für kosmetische Anwendungen entwickelt: CELUS-BI® -ein neuer Innovationsmaßstab für die Branche.Heute stellt Novamont das fortschrittlichste Produkt derProduktpalette vor. Es handelt sich dabei um CELUS-BI® FEEL, einProdukt mit hervorragenden technischen Leistungen, das eine echte undnachhaltige Antwort auf die Erfordernis zur Beseitigung derMikroplastik aus "Leave-on"-Kosmetikprodukten darstellt. CELUS-BIFEEL ist ein texturierender Wirkstoff, der hervorragendeAnwendungsleistungen wie Geschmeidigkeit, ein samtweiches Hautgefühlund die Fähigkeit zur Filmbildung auf der Haut garantiert.Talgregulierung und hohe Verträglichkeit mit aktiven Substanzen,pflanzlichen Ölen und Parfumstoffen ergänzen das Profil desInhaltsstoffes.CELUS-BI® FEEL ist in Übereinstimmung mit den Leitlinien derOrganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(OECD) "leicht biologisch abbaubar" und gewährleistet eine schnelleund vollständige biologische Abbaubarkeit in der freien Natur. In derKläranlage wird der Inhaltsstoff innerhalb weniger Tage vollständigbiologisch abgebaut und gewährleistet, dass keine Rückstände in denFlüssen und Meeren enden, da er den enormen Vorteil aufweist, dassdie Klärschlämme keinerlei Spuren von Mikroplastik aufweisen.Folglich ist der Einsatz von CELUS-BI® FEEL besonders für Produktegeeignet, bei denen hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie sich imWasser auflösen (Sonnenschutzprodukte), da er die Möglichkeit einerVerunreinigung und/oder Einlagerung ausschließt. Darüber hinaus wurdeanhand der Ökobilanzmethode (Life Cycle Assessment) festgestellt,dass sich CELUS-BI® FEEL durch ein hervorragendes Umweltprofilauszeichnet.Die vorläufigen Ergebnisse (in Bezug auf die Systemgrenze"Cradle-to-Gate" für 1 kg Material) ergaben durchschnittlicheTreibhausgasemissionen, die 75% bis 95% unter denen der für dieselbenAnwendungen derzeit eingesetzten Produktpaletten liegen, während derVerbrauch nicht erneuerbarer Energien durchschnittlich 60% bis 75%geringer als bei derselben Palette an Standardprodukten ist.CELUS-BI® FEEL verfügt über eine Produktionskapazität, mit der dergesamte europäische Bedarf an Mikroplastik für den Kosmetikbereichabgedeckt werden kann.Neben CELUS-BI® FEEL umfasst die Produktpalette auch nochCELUS-BI® SPHERA (Peelings) und CELUS-BI® ESTERS (Hautpflegemittel),die aus erneuerbaren Rohstoffen europäischer Herkunft in Synergie mitden Nahrungsmittelkulturen hergestellt werden und auf diese Weise denregionalen Besonderheiten Rechnung tragen.Zur Verdeutlichung und Hervorhebung des technischenLeistungsgrades, der durch die Kombination des revolutionärenCELUS-BI® FEEL mit anderen Produkten der Familie CELUS-BI® erzieltwerden kann, hat Roelmi eine Palette von Kosmetikprototypenentwickelt, darunter auch ein Kompaktpulver, das heute vorgestelltwird. Es handelt sich dabei um ein Wangenrouge, das einaußergewöhnlich samtweiches Hautgefühl hinterlässt, was dasVorhandensein einer nachhaltigen Alternative zu Microbeads ausKunststoff für die Kosmetikbranche auf fühlbare Weise unter Beweisstellt, ohne dass dies mit einer höheren Dosierung oder höherenKosten als bei den Standardprodukten einhergeht."Die durch CELUS-BI® FEEL und CELUS-BI® SPHERA verkörperte Lösungfür das Problem von Microbeads in Kosmetikprodukten ist eingreifbarer Beweis dafür, dass die von Novamont im Laufe der Jahreerschaffene und sich in ständiger Weiterentwicklung befindendeintegrierte Produktionskette eine unerschöpfliche Quelle vonMöglichkeiten für zahlreiche vor- und nachgeschaltete Bereichebietet", so Catia Bastioli, Geschäftsführerin von Novamont. "Vongrundlegender Bedeutung ist dabei die Zusammenarbeit mit Partnern wieRoelmi, die offen für Innovationen, kompetent und für das ThemaNachhaltigkeit empfänglich sind. Ausgehend von den gemeinsamentwickelten Produkten wird es möglich sein, neue Bündnisse mitUnternehmen einzugehen, die ihr Engagement für die Umwelt und dieLandschaft mit uns teilen, um die nachhaltige Umwandlung der Branchezu beschleunigen".Giacomo Santus, Geschäftsführer von Roelmi Holding HPC, fasst denSinn und Wert der Zusammenarbeit mit Novamont wie folgt zusammen:"Roelmi glaubt an eine ethische und seitens der Produktionskettegemeinsam erfolgende Herangehensweise an die Innovation imKosmetikbereich und hat in einem Pionier der biologischenKreislaufwirtschaft wie Novamont eine unerschöpfliche Quelle vonMöglichkeiten für die Entwicklung einer wirklich nachhaltigen underschwinglichen Produktpalette gefunden".Das Unternehmen Novamont ist führend in der Entwicklung undHerstellung von von Bio-Kunststoffen und Biochemikalien unterVerwendung nachwachsender Rohstoffe. Mit 600 Mitarbeitern hat dasUnternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von über 195 MillionenEuro erzielt und beständig in Forschung und Entwicklung investiert(24 % der engagierten Mitarbeiter). Die Gesellschaft hält einPortfolio mit rund 1.000 Patenten. Firmensitz ist Novara, dieProduktionsstätte befindet sich in Terni und die Forschungslabore inNovara, Terni und Piana di Monte Verna (Region Kampanien). Novamontist über Tochterfirmen in Porto Torres (Region Sardinien), inBottrighe (Region Venetien), Terni und Patrica (FR) tätig. DasUnternehmen ist auch im Ausland tätig mit Niederlassungen inDeutschland, Frankreich und den USA und mit einem Vertretungsbüro inBrüssel (Belgien). Vertreter des Unternehmens arbeiten in denBeneluxstaaten, Skandinavien, Dänemark, im Vereinigten Königreich,China, Japan, Kanada, Australien und Neuseeland.