rent24 eröffnet erstes Cofooding-Konzept Europas im Amsterdamer Einkaufszentrum Magna Plaza

Amsterdam (ots) - Stände statt Schreibtische: rent24, einführender europäischer Coworking und Coliving Anbieter, eröffnet imAmsterdamer Einkaufszentrum Magna Plaza mit dem Food Court Europaserstes Cofooding-Konzept. Das 1895 errichtete ehemalige Postgebäudeliegt im Herzen Amsterdams am Nieuwezijds Voorburgwal 182 und war daserste Einkaufszentrum der Stadt. "In unseren Coworking Spaces kommenGründer, Startups und große Unternehmen zusammen. Im Food Courtmöchten wir Gastronomie-Startups genauso die Möglichkeit bieten, sichneben etablierten Angeboten zu präsentieren," sagt Robert Bukvic,Gründer und Geschäftsführer der rent24 GmbH.Durch seine zentrale Lage, die gotische Fassade und die breiteAuswahl an angebotenen Waren ist das Einkaufszentrum bei Touristenund Einheimischen heute auch noch gleichermaßen beliebt. Ab Herbst2018 dürfen Besucher sich dann nach dem Umbau in der zweiten Etageauf ein breites kulinarisches Angebot in einem komplett neugestalteten Ambiente freuen. Zum neuen Geschäftsfeld sagt Bukvic:"Wir wollen eine Rundum-Versorgung anbieten. Da ist Ernährung nebenArbeit, Freizeit und Unterkunft der logische nächste Schritt. Wirwollen uns weiter entwickeln und arbeiten ständig an neuen Ideen."rent24 betreibt in Berlin mit Erntezeit und Urban Supply bereitserfolgreich zwei eigene Gastronomie-Konzepte, ein drittes mit demNamen White & Rose eröffnet in Kürze. Anja Wesbuer, General Managerfür die Niederlande bei rent24 ergänzt: "Das Gebäude ist nicht nurein Einkaufszentrum, sondern auch eine Touristenattraktion und einWahrzeichen der Stadt. Deswegen bin ich doppelt stolz, dass wir denZuschlag bekommen haben."Über rent24rent24 bietet Freelancern, Startups und etablierten Unternehmeneine Rundum-Versorgung in den Bereichen Coworking und Coliving. DasAngebot reicht von flexiblen Arbeitsplätzen und Büros überÜbernachtungsmöglichkeiten in hochwertig designten Coliving Spacesüber verschiedene Gastronomiekonzepte bis zum eigenen Fitnessstudio.rent24 betreibt aktuell Standorte in Deutschland, Israel, denNiederlanden und den USA. Weitere Informationen unter www.rent24.com.