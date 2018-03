rent24 eröffnet ersten Coworking Space in Tel Aviv (FOTO)

Berlin (ots) -Im Sommer 2018 öffnet rent24, einer der führenden europäischenCoworking und Coliving Anbieter, in Tel Aviv-Jaffa die Türen zuseinem ersten Standort in Israel. Das Objekt in der Eliezer KaplanStreet 2 beherbergt neben Büros und Konferenzräumen einen Open Space,eine Lounge, eine Küche sowie einen Eventspace. Ein Highlight derneuen Fläche ist die 400 Quadratmeter große Dachterrasse, die einenatemberaubenden Blick über die Stadt bietet.Robert Bukvic, Founder & CEO von rent24, sieht die Expansion nachIsrael als wichtigen strategischen Schritt für das Unternehmen: "Dieisraelische Startup-Szene boomt. Tel Aviv ist als eine derwichtigsten Wirtschaftsmetropolen des Nahen Ostens deshalb einlogischer Ankerpunkt für uns. Von hier aus möchten wir dasrent24-Konzept in ganz Israel ausrollen und sowohl Freelancern alsauch Unternehmen vom Startup bis zum Konzern ein kreatives undinspirierendes Arbeitsumfeld bieten."rent24 bietet seinen Mitgliedern eine Rundumversorgung inindividuell gestalteter Wohlfühlatmosphäre - gleichzeitig können sievon Amsterdam über Berlin bis Chicago weltweit alle 24 Standorte in4 Ländern und je nach Verfügbarkeit auch weitere Angebote wieColiving oder das eigene Fitnessstudio nutzen. Die regelmäßigengemeinsamen Events - vom Frühstück bis zur Yoga-Stunde - schaffenkreativen Austausch und Vernetzung der Mitglieder untereinander."Unser Ziel ist es, die ideale Umgebung für einen produktivenArbeitsalltag zu schaffen - wir wollen, dass unsere Mitglieder jedenTag gern zur Arbeit gehen", so Bukvic.Über rent24rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auchÜbernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments sowieMöglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom alleinarbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmenmit großen Teams ermöglicht rent24 alle Vorteile derShare-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.Pressekontakt:Selina ZehdenCOO & Pressesprecherinrent24 GmbHOberwallstraße 610117 BerlinE-Mail: presse@rent24.comOriginal-Content von: rent24 GmbH, übermittelt durch news aktuell