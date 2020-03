rent24 Coworking Spaces bleiben vorerst geöffnet

Berlin (ots) - Die Standorte des globalen Coworking-Anbieters rent24 bleiben bis auf Weiteres geöffnet. Angesichts der weltweiten Coronavirus-Krise hat das Unternehmen die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um das Risiko einer Verbreitung so gering wie möglich zu halten. An den rent24-Standorten gab es bislang keinen registrierten Corona-Fall. "Wir beobachten die weltweiten Entwicklungen mit größter Aufmerksamkeit und folgen den Anweisungen der Regierung sowie den Empfehlungen der globalen und lokalen Gesundheitsbehörden" so, Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer von rent24.Der Coworking-Anbieter hat die Mitarbeiter und Mieter weltweit in hygienischem Verhalten und Schutzmaßnahmen einschließlich eines Handschlag-Verbots unterwiesen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Reinigungsdienstleistungen an allen Standorten intensiviert und ausgeweitet. Veranstaltungen, die in den Coworking Spaces geplant waren, wurden auf ein Minimum reduziert.Zusätzlich dazu hat rent24 alle, die die Möglichkeit haben von zu Hause aus zu arbeiten, angewiesen dies zu tun. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Mitglieder hat für uns die höchste Priorität", so Bukvic. "Allerdings gibt es Menschen, die aus privaten oder beruflichen Gründen kein Homeoffice machen können. Einige fühlen sich in ihrer Existenz bedroht und sind darauf angewiesen von ihrem Büro aus zu arbeiten. Diesen Personen möchten wir den Zugang zu unseren Spaces auch weiterhin ermöglichen." Dabei müssen die Mieter ab sofort den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zueinander einhalten sowie größere Versammlungen vermeiden. "Wir geben unser Bestes, unsere Community trotz der kritischen Lage zu unterstützen, um unsere Mitglieder bestmöglich durch die Krise zu führen", sagt Bukvic.Über rent24rent24 ist einer der führenden globalen Anbieter von Coworking Spaces. Die Kombination aus flexiblen und innovativen Arbeitskonzepten des Unternehmens wird ergänzt durch verschiedene Restaurantkonzepte und Fitnessangebote. rent24 bietet seinen Mitgliedern einen Rundum-Service in einer besonderen Wohlfühl-Atmosphäre. Gegründet im Jahr 2015 von Robert Bukvic in Berlin, ist rent24 mit derzeit rund 70 Standorten verteilt über drei Kontinente einer der erfolgreichsten Coworking-Anbieter weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.rent24.comBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:rent24 Presseteam E-Mail: presse@rent24.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121989/4548867 OTS: rent24 GmbHOriginal-Content von: rent24 GmbH, übermittelt durch news aktuell