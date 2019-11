Der renommierteste Umweltpreis Energy Globe ehrte die besten Lösungen gegen den Kimawandel

Bei der Internationalen Preisverleihung des 20. Energy Globe WorldAward in Espoo (Finnland) wurde auch die Internationale Deklarationfür "Circular Economy" (Kreislaufwirtschaft) unterzeichnet.Espoo, Finnland (ots/PRNewswire) - Ein absoluter Höhepunkt in derGeschichte des weltweit bedeutendsten Umweltpreises war der 20.Energy Globe World Award, zu dem im Jubiläumsjahr mehr als 2.000bahnbrechende Umweltprojekte aus insgesamt 187 Ländern eingereichtwurden. Laudatoren wie die ehemalige Indische Umweltministerin ManekaGandhi, Energiechef der UNIDO Tareq Emtairah, Ehrenpräsident des Clubof Rome Anders Wijkman, Präsident der Global Chamber PlatformChristoph Leitl, Vorsitzende der London Assembly Jenette Arnold undviele weitere waren nach Espoo angereist, um die Nominierten ausaller Welt in fünf Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft, Jugend undder Sonderkategorie "Energy for all" zu ehren. "Alle warenüberwältigt, welche Lösungen für unsere Umweltprobleme hierpräsentiert wurden", freut sich Energy Globe Gründer Wolfgang Neumannüber die positive Resonanz.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8649451-energy-globe-award-solutions-climate-change/Ein ganz besonders wichtiger Schritt für die Zukunft derMenschheit, war die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zurVerbreitung und Umsetzung von Circular Economy (Kreislaufwirtschaft)als Basis für ein erfolgreiches, nachhaltiges Zusammenarbeiten vonWirtschaft, Konsumenten und Politik. Unterzeichnet wurde diese vonder Global Chamber Platform, dem Club of Rome, UNIDO und EnergyGlobe. In der Folge wird nun ein Masterplan erarbeitet, um CircularEconomy in einem Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft undKonsumenten weltweit erfolgreich im Sinne einer gesunden undnachhaltigen Umwelt umzusetzen. Christoph Leitl, Initiator dieserAbsichtserklärung sowie Präsident der Global Chamber Platform istzuversichtlich: "Wir haben das Ozonloch durch nachhaltiges Handelnerfolgreich verkleinern können und Gleiches wird uns auch gemeinsambeim Klimawandel gelingen".Extremes Echo hatte auch das Livestreaming, welches die gesamteVeranstaltung nachhaltig in alle Welt übertrug und von tausendenMenschen begeistert mitverfolgt wurde. Das zeigten auch die Anfragenan den Energy Globe Chatroom, der den Ansturm nur mit Mühe bewältigenkonnte.Sieger in der Kategorie Wasser wurde ein Projekt aus Marokko,welches aus Wolken Trinkwasser gewinnen kann. In der Kategorie Erdegewann ein Recyclingprojekt aus Kolumbien, in der Kategorie Feuerüberzeugte ein Projekt aus London, wo der Stadtverkehr aufElektrobusse umgestellt wurde. In der Kategorie Luft gab es gleichzwei Sieger, aus Österreich ein automatisierter Anstrich fürHochseeschiffe, der sehr wesentlich den Energieverbrauch und damitEmissionen minimiert und das Projekt Espoo zur emissionsfreien Stadt.Den ersten Platz in der Kategorie Jugend verlieh die Jury an einneuartiges Kommunikationstool für NGO's und in der Sonderkategorie"Energy for All", setzte sich ein Projekt aus Indonesien, welchesSchule, Krankenhaus und Häuser erstmalig mit Strom versorgt gegenviele andere ebenfalls hervorragende Initiativen durch. AlleNominierten sowie die Sieger werden auf www.energyglobe.infopräsentiert.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1029487/Energy_Globe_World_Awards_2019.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1029486/Energy_Globe_World_Awards_2019_Winner.jpgPressekontakt:Elisabeth Neumann, Energy Globe FoundationEmail: contact@energyglobe.infoTel: +43 664 62 799 90Original-Content von: Energy Globe World Award, übermittelt durch news aktuell