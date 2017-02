relayr schließt zweite strategische Übernahme ab: Neokami

Berlin/Boston (ots) - relayr schließt die Übernahme von Neokamiab, einem Unternehmen für Datensicherheit basierend auf künstlicherIntelligenz.relayr, Anbieter einer globalen Plattform für das Internet derDinge (Internet of Things, IoT), hat heute seine zweite strategischeÜbernahme innerhalb von zwei Monaten bekannt gegeben. Kurz nach derletzten Übernahme von Proximetry, einem Unternehmen fürGerätemanagement, schloss relayr nun die Übernahme von Neokami ab,einem Unternehmen für Datensicherheit basierend auf künstlicherIntelligenz. Mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz trugdie Übernahme von Neokami zur robusten Sicherheit der relayrPlattform bei; die Übernahme von Proximetry hingegen stärkte seineKapazitäten im Bereich des Managements von Southbound-Geräten.Mit Neokami wird relayr zum ersten IoT-Plattformanbieter auf demMarkt, der maßgeblich in die Sicherheit von Kundenimplementierungeninvestiert. relayr setzt sich dafür ein, einem der größten Anliegenseiner Kunden zu begegnen: der Sicherheit von IoT-Anwendungen. DasUnternehmen sorgt dafür, dass in seine Produktplattformen von Anfangan Sicherheitsfunktionen eingebaut werden. Der Erwerb von Neokamiintegriert nicht nur hervorragende Kapazitäten im Bereich Sicherheit,Machine Learning und künstliche Intelligenz in die Produkte vonrelayr, sondern auch das einzigartige Talent der Mitarbeiter vonNeokami kommt relayr bei der Zusammenarbeit mit bestehenden Partnernzugute."Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir den Erfolg unsererKunden weiterhin als zentralen Aspekt unserer Strategie verstehen.relayr bekennt sich voll und ganz dazu, dem Feedback von Kunden undPartnern Gehör zu schenken und ihnen die IoT-Lösungen zu bieten, diesie am meisten benötigen - das war genau wie bei der Übernahme vonProximetry auch bei Neokami ausschlaggebend", so Josef Brunner, CEOvon relayr.relayr ist ein rasant wachsendes dynamisches Unternehmen und wirdweiterhin in das organische Wachstum von Neokamis Niederlassung inMünchen investieren. Bis Ende des Jahres soll das Team am Standortauf 30 Mitarbeiter erweitert werden. Neokamis Präsenz in den USA wirdmit dem Hauptsitz von relayr zusammengeschlossen.Über relayrrelayr ist ein rasant wachsender Anbieter von IoT-Lösungen fürUnternehmen, der Unternehmens-Middleware für den digitale Wandel derBranchen bereitstellt. Als Vordenker im Bereich Unternehmens-IoTentwickelt relayr nachhaltige IoT-Lösungen auf Basis derOpenFog-Referenzarchitektur sowie seiner eigenen Plattform.relayr begegnet den zentralen Herausforderungen des Internets derDinge mit der Digitalisierung physischer Objekte und einerEnd-to-End-Entwicklungslösung, bestehend aus einerIoT-Cloud-Plattform mit Any-to-Any-Kommunikation (Verbindung mitbeliebigen Services, Softwares, Plattformen und Sensoren); einEntwicklungs-Kit für Open Source Software und ein Team ausIoT-Experten sorgen für die schnelle Entwicklung von Prototypen sowiedie Implementierung.Pressekontakt:Jackson Bondjackson@relayr.io+49-(0)1792989866Original-Content von: relayr, übermittelt durch news aktuell