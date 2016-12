relayr gibt strategische Übernahme von Proximetry bekannt

Boston, Massachusetts / Berlin (ots) - relayr übernimmtProximetry, einen Anbieter für IoT-Softwarelösungen für umfassendesGerätemanagementrelayr, der Anbieter einer globalen Plattform für das Internet derDinge (IoT), hat heute seine strategische Übernahme von Proximetrybekannt gegeben. Mit diesem Schritt plant das Unternehmen, seineInitiativen im Hinblick auf das industrielle IoT voranzutreiben undseine End-to-End-Technologieplattform zu vergrößern. Gleichzeitigsollen seine innovativen Lösungen nun neben den Bereichen Produktion,intelligente Gebäudetechnik, Einzelhandel und Nachrüstung auch fürdie Transport- und die Energie- bzw. Versorgungsbranchebereitgestellt werden. Zudem kann relayr sein wachsendes Ökosystem anPartnern ausweiten.Die heutige Übernahme wurde durch eine kürzlicheSerie-B-Finanzierungsrunde ermöglicht und zeigt, dasskontinuierliches Unternehmenswachstum und Innovation eine bedeutendeRolle für relayr spielt. Zusätzlich zum natürlichen Wachstum desUnternehmens kann das globale Team des Unternehmens nun 50zusätzliche Mitarbeiter sowie Standorte in San Diego und Katowiceverzeichnen. Dies entspricht dem erklärten Ziel von CEO JosefBrunner, die aktuelle Belegschaft bis Ende des Jahres um 50 % zuvergrößern, um die Produktentwicklung zu beschleunigen.Proximetry ist seit mehr als zehn Jahren im BereichGerätemanagement tätig und hat in Zusammenarbeit mit seinenZuliefereren einen zuverlässigen Partner- und Kundenstamm inverschiedenen Bereichen wie intelligente Städte, Transportlösungenund Versorgung aufgebaut. relayr profitiert nun neben der Technologievon Proximetry für umfassendes Gerätemanagement,Sicherheitsfunktionen und Firmware-Management auch von einerbedeutenden Anzahl an neuen industriellen Standards in seinemAngebotsspektrum.Beide Unternehmen arbeiten eng zusammen, um eine reibungsloseIntegration der Technologien zu ermöglichen und eine einheitlicheIoT-Architektur aufzubauen. Diese durchgängigeIoT-Technologieplattform - angefangen bei physischen "Dingen" wieMaschinen über Sensoren, Gateways und Cloudlösungen bis hin zuDienstleistungen - ist der Schlüssel für eine erfolgreicheIntegration verbundener Geräte zur Erhebung, Verarbeitung und Analysevon Daten, um die erforderlichen Geschäftsergebnisse zu erreichen."Die Bedeutung dieser Übernahme kann nicht genug betont werden",so Josef Brunner, CEO und Mitbegründer von relayr. "Durch dieTechnologien von Proximetry in unserem bestehenden Produktportfoliokann relayr seinen Kunden einmalige Funktionen im BereichLeistungsoptimierung, Risikoprävention und Verfügbarkeit bieten. Diesist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, zum führenden Anbieterfür das industrielle IoT zu werden."Über relayrrelayr ist ein schnell wachsender Anbieter für IoT-Lösungen fürUnternehmen sowie für Middleware zur Digitalisierung in verschiedenenBranchen. Als Vorreiter für Unternehmens-IoT entwickelt relayrnachhaltige Lösungen auf Basis der OpenFog-Referenzarchitektur sowieseiner eigenen Plattform.Schwerpunkt des Unternehmens ist die Digitalisierung physischerObjekte mit einer End-to-End-Entwicklungslösung. Neben einerCloud-Plattform, die mit beliebigen Services, Softwares, Plattformenund Sensoren verbunden ist, und einem Entwicklungs-Kit für OpenSource Software sorgt ein Team aus IoT-Experten für die schnelleEntwicklung von Prototypen sowie ein rasche Implementierung.Pressekontakt:Jackson Bond, +49 (179) 298 98 66, jackson@relayr.ioOriginal-Content von: relayr, übermittelt durch news aktuell